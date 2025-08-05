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Genç öğretmenden kahreden haber! Serinlemek için girdiği nehir sonu oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Elazığ, Palu, Ölüm, Boğulma, Öğretmen, Nehir, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Elazığ'ın Palu ilçesinde serinlemek için nehre giren 44 yaşındaki öğretmen Serkan Dalgıç boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Palu ilçesindeki Murat Nehri'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, öğretmen Serkan Dalgıç (44) serinlemek için nehre girdi. Bir süre sonra Dalgıç suyun içinde gözden kayboldu.

Genç öğretmenden sevenlerini üzen haber! Serinlemek için girdiği nehir sonu oldu - 1. Resim

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerinde Palu Belediyesi, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler bot ile nehre açılarak Dalgıç'ı sudan çıkardı. İlk müdahalesi ekipler tarafından yapılan ve ambulansla Palu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dalgıç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Genç öğretmenden sevenlerini üzen haber! Serinlemek için girdiği nehir sonu oldu - 2. Resim

Elazığ Mehmet Koloğlu Anadolu Lisesi'nde edebiyat öğretmeni olan Serkan Dalgıç'ın 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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