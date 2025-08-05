Kırmızı ışıkta geçti, canından oldu! 1 hafta sonra düğünü olacaktı...
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Kaynak: İhlas Haber Ajansı- Güncelleme:
Bursa'da kırmızı ışıkta geçen motosiklet sürücüsü, seyir halindeki araca çarptı. Ağır yaralanan sürücü hastanede hayatını kaybederken genç adamın bir hafta sonra düğününün olacağı ortaya çıktı.
Merkez Yıldırım ilçesi Yunusemre Mahallesinde 30 yaşındaki Murat Kapacık idaresindeki motosiklet, kırmızı ışıkta geçerek seyir halindeki hafif ticari araca çarptı.
HAYATINI KAYBETTİ
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
HAFTAYA DÜĞÜNÜ OLACAKTI
Murat Kapacık'ın 1 hafta sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı öğrenilirken, acı haberi alan yakınları yasa boğuldu.
Kaynak: İhlas Haber AjansıEditör: Gözde Nur Bayar