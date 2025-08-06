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İl dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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İl dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı?
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2025 yılı il dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları açıklandı mı gündemde. Yaz tatilinde öğretmenlerin iller arası mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 18-29 Temmuz'da alındı. MEBBİS ve personel.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak öğretmen il dışı atama sonuçları ne zaman açıklanacak?

Türkiye genelinde binlerce öğretmen, 2025 yılı il dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçlarını heyecanla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) 18-29 Temmuz arasında aldığı başvuruların ardından sonuçlar, 6 Ağustos'ta açıklanacaktı. 

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2025 yılı il dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları henüz açıklanmadı. Resmi takvime göre 6 Ağustos 2025 Çarşamba günü açıklanacak. Resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Başvurular, 18-29 Temmuz 2025 tarihleri arasında MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr) ve personel.meb.gov.tr üzerinden alınmış, 31 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında ise öğretmenler tercihlerini yaparak süreci tamamlamıştı.

İl dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları: Öğretmen il dışı atama sonuçları açıklandı mı? - 1. Resim

İL DIŞI ATAMA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2025 yılı il dışı mazerete bağlı yer değiştirme sonuçları, MEB takvimine göre 6 Ağustos 2025’te personel.meb.gov.tr adresinde yayımlanacak. Öğretmenler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sonuçları sorgulayabilecek.

İL DIŞI MAZERET ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sonuçlar, MEBBİS (mebbis.meb.gov.tr) veya personel.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifre ile sorgulanabilir. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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