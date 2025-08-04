MEB nakil işlemleri ne zaman açılacak? Boş kontenjan ve taban puan bilgileri araştırılıyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 4 Ağustos 2025’te açıklanan yerleştirme sonuçlarının ardından, istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için nakil süreci yakından takip ediliyor. Peki, MEB nakil işlemleri ne zaman açılacak?

MEB NAKİL İŞLEMLERİ NE ZAMAN AÇILACAK?

MEB, 2025-2026 eğitim öğretim yılı için LGS nakil sürecini iki dönem halinde planladı.

1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihlerinde alınacak ve sonuçları 8 Ağustos’ta meb.gov.tr üzerinden ilan edilecek.

İkinci nakil dönemi ise 8-12 Ağustos 2025’te gerçekleşecek, sonuçlar 14 Ağustos’ta duyurulacak.

15-21 Ağustos’ta hiçbir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuru imkanı sağlanacak ve bu süreç 22 Ağustos’ta tamamlanacak.

2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardında bugün, 4 Ağustos'ta başlayan 1. nakil başvurularının boş kontenjanların ilan edilmesiyle birlikte başlayacak.

LGS NAKİL İŞLEMLERİ NEREDEN, NASIL YAPILIR?

LGS nakil işlemleri, veliler tarafından e-Okul (eokul.meb.gov.tr) veya e-Devlet üzerinden yapılıyor. e-Devlet’te “Veli Nakil Sistemine Bağlan” seçeneğiyle okul listesinden istenilen kurum seçilip başvuru kaydediliyor.

2025 LGS TERCİH TAKVİMİ

14-24 Temmuz: Tercih süreci

4 Ağustos: Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı

4-6 Ağustos: 1. nakil başvuruları

8 Ağustos: 1. nakil sonuçları

8-12 Ağustos: 2. nakil başvuruları

14 Ağustos: 2. nakil sonuçları

15-21 Ağustos: Boş kontenjanlar için ek başvurular yapılacak.

22 Ağustos: Komisyonlar tarafından son yerleştirmeler tamamlanacak.