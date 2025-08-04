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Meb gov tr neden açılmıyor? 'Servis sunulamıyor' hatası verdi

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Meb gov tr neden açılmıyor? &#039;Servis sunulamıyor&#039; hatası verdi
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Meb gov tr neden açılmıyor, çöktü mü soruları LGS tercih sonuçları açıklaması beklenirken araştırılıyor. Öğrenciler ve veliler 2025 LGS yerleştirme sonuçlarını sorgulayacakları meb gov tr 'Servis sunulamıyor' hatası veriyor.

meb.gov.tr neden açılmıyor, çöktü mü sorusu LGS yerleştirme sonuçlarını bekleyen öğrencilerin gündeme yerleşti. MEB resmi web sitesine giriş yapanlara 'Servis Sunulamıyor! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz' uyarısı veriyor.

MEB GOV TR NEDEN AÇILMIYOR?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS)  tercih sonuçları 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Yerleştirme sonuçlarını öğrenmek isteyen öğrenciler meb.gov.tr adresine gidiyor. Sabah saatlerinden itibaren milyonlarca kişi siteye aynı anda giriş yapması "meb.gov.tr neden açılmıyor" sorusunu gündeme getirdi. 

Kullanıcılar, 'Servis Sunulamıyor! Daha Sonra Tekrar Deneyiniz' hatası ile karşılaşıyor. Konuyla ilgili resmi açıklamalar takip ediliyor.

Meb gov tr neden açılmıyor? 'Servis sunulamıyor' hatası verdi - 1. Resim

MEB GOV TR ÇÖKTÜ MÜ?

LGS)  tercih sonuçları 4 Ağustos Pazartesi günü açıklanacak. Sabah saatlerinden itibaren siteye giriş yapan öğrenciler "Servis sunulamıyor" uyarısı ile karşılaştı. Meb gov tr çöktü mü soruları gündeme gelirken yaşanan yoğunluk nedeniyle erişim sorunu yaşandığı bildiriliyor. Konuyla ilgili resmi açıklama geldiğinde haberimiz güncellenecektir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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