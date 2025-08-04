LGS 1. ve 2. nakil başvuruları ne zaman başlayacak? 2025 LGS nakil takvimi açıklandı

2025 LGS yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 tarihinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak. Lise tercihlerine yerleşemeyen öğrenciler nakil takvimini takip edecek. İşte, MEB 2025 LGS 1. ve 2. nakil dönemi takvimi...

2025 LGS NAKİL SÜRECİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İlk nakil dönemi 2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla başlıyor. Yerleştirmeye esas 1. nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında yapılacak.

1. nakil yerleştirme sonuçları ise 8. Ağustos 2025'te açıklanacak.

İlk dönemde yerleşemeyen adaylar ise 2. nakil başvurusu gerçekleştirecek. 2. nakil başvuru dönemi 8-12 Ağustos 2025 olarak belirlendi. Yerleştirme sonuçları 14 Ağustos 2025'te ilan edilecek.

HİÇBİR LİSEYE YERLEŞEMEYEN ÖĞRENCİLER NE YAPACAK?

Hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için 15-22 Ağustos 2025 tarihleri arasında il/ilçe komisyonları aracılığıyla yerel yerleştirme ve nakil başvuruları alınacak.

NAKİL TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

Her iki nakil döneminde de merkezi sınav puanı ile öğrenci alan okullar için en fazla 3, yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için en fazla 3, pansiyonlu okullar için en fazla 3 okul tercihi yapılabilecek.

Liseler arası nakil başvuruları, MEB’in e-Okul sistemi (https://e-okul.meb.gov.tr) veya e-Devlet platformu üzerinden veliler tarafından yapılacak.