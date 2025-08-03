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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS yerleştirme sonuçları

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS yerleştirme sonuçları
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Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2025 LGS sınavına giren 8. sınıf öğrencileri, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçları ile yerleştikleri liseyi öğrenmek için MEB LGS sonuç sorgulama ekranını kontrol ediyor. 2025 LGS tercih ve yerleştirme sonuçları açıklanma tarihi belli oldu.

Öğrenciler ve veliler LGS 2025 tercih sonuçları için MEB LGS yerleştirme sonuçları ekranını kontrol ediyor. meb.gov.tr üzerinden LGS sonuç sorgulama ekranına giden adaylar 2025 LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak merak ediyor.

LGS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

2025 LGS tercih sonuçları meb.gov.tr üzerinden açıklanacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre LGS yerleştirme sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü saat 10.00'da açıklanacak. 

Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve doğum tarihi ile sisteme giriş yaparak yerleştikleri liseyi, puanlarını ve sıralamalarını görüntüleyebilecekler. 

Tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz boş kontenjanlar listesi erişime açılacak ve 1. nakil başvuruları başlayacak. 

LGS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS yerleştirme sonuçları - 1. Resim

LGS TERCİH SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

2025 LGS tercih sonuçlarına meb.gov.tr sayfasından bakılıyor. Açılan ekran üzerinden LGS Yerleştirme Sonuçları bağlantısına tıklanıyor. Ardından çıkan ekranda T.C kimlik numarası ve doğum tarihi girilerek sorgulama yapılabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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