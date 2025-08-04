LGS saat kaçta açıklanacak, lise tercih sonuçlarına nasıl bakılır? 2025 LGS yerleştirme sonuçları bugün belli olacak!

Tercih süreci 14-24 Temmuz tarihleri arasında tamamlanırken, öğrencilerin hangi liseye yerleştiği bilgisi bugün belli olacak. Yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı saat, sorgulama ekranı ve nakil sürecine ilişkin tüm detaylar netleşti. Peki, LGS saat kaçta açıklanacak, lise tercih sonuçlarına nasıl bakılır?

LGS SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

2025 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen lise tercih sürecinin ardından öğrenciler, sonuçların açıklanacağı saati merakla bekliyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından belirlenen resmi takvime göre LGS tercih sonuçları 4 Ağustos 2025 Pazartesi günü ilan edilecek.

LGS tercih sonuçlarının saat 11.00 itibarıyla erişime açılması bekleniyor.

LİSE TERCİH SONUÇLARINA NASIL BAKILIR?

Lise yerleştirme sonuçlarına ulaşmak isteyen öğrenciler MEB’in resmi internet adresi olan www.meb.gov.tr üzerinden sorgulama işlemlerini gerçekleştirebilir. Sonuç ekranında, öğrencinin hangi liseye yerleştiği bilgisi yer alacak. Tercihlerine yerleşemeyen adaylar için sistemde “yerleşemedi” ifadesi görülecek.

Veliler daha önce aktif hale getirdikleri mobil bilgilendirme servisleri aracılığıyla da SMS yoluyla sonuçları öğrenebilecek. Öğrencilerin okul kayıtları ise sistem üzerinden otomatik olarak gerçekleştirilecek, ek bir işlem yapılmasına gerek kalmayacak.

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LGS 1. NAKİL BAŞVURULARI NE ZAMAN?

LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştiği okulu değiştirmek isteyen adaylar için nakil süreci başlayacak. 2025 yılı yerleştirme takvimine göre birinci nakil başvuruları 4-6 Ağustos 2025 tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden alınacak.

Öğrenciler merkezi puanlarına göre yeniden tercih yapabilecek. Yapılan başvuruların sonuçları ise 8 Ağustos 2025 Cuma günü açıklanacak. Nakil süreciyle birlikte öğrenciler, boş kontenjanlara göre yerleştirme şansı elde edecek. Yerleşemeyen adaylar için 2. nakil başvuru süreci ve ardından il-ilçe komisyon yerleştirmeleriyle süreç devam edecek.