2025 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler yerleştikleri liselere kayıt sürecine geçti. Peki, LGS lise kaydı nasıl yapılır, 2025 lise kayıt için gerekli belgeler neler?

LGS LİSE KAYDI NASIL YAPILIR?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen sistemde, liselere yerleştirilen öğrencilerin kayıtları e-Okul sistemi üzerinden otomatik olarak gerçekleştiriliyor. Öğrencilerin yerleştiği okul, sonuç ekranında belirtildiği andan itibaren kayıt işlemi teknik olarak başlamış sayılıyor.

Bazı durumlarda okul yönetimleri tarafından öğrenciden veya velisinden fiziksel evrak teslimi talep edilebiliyor. Öğrencilerin kayıt oldukları liseyle iletişime geçmeleri ve varsa özel belge taleplerini öğrenmeleri gerekiyor.

Anadolu, Fen, Meslek ve İmam Hatip liselerine kayıt yaptıracak öğrencilerin, nakil sürecine katılmıyorlarsa belirtilen tarihler içerisinde okulda hazır bulunmaları veya belgeleri zamanında ulaştırmaları gerekiyor. Nakil sürecine katılan öğrenciler için ise kayıt işlemi, yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yine sistem üzerinden gerçekleştirilecek.

LİSE KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Öğrencinin LGS puan bilgilerini gösteren e-Okul çıktısı (Okul onayı gerekmiyor)

Öğrencinin nüfus cüzdanı aslı ve bir adet fotokopisi

Velinin nüfus cüzdanı ve fotokopisi (okul sistemine giriş için talep edilebilir)

Öğrencinin son 6 ay içerisinde çekilmiş 4 adet vesikalık fotoğrafı

Ebeveynlerin boşanmış olması durumunda, velayetin kimde olduğunu gösteren mahkeme kararı ve fotokopisi

Öğrencinin kayıt işlemini veli dışında biri gerçekleştirecekse, noter onaylı vekaletname ve bir kopyası

TERCİH VE NAKİL DÖNEMİ TAKVİMİ

14-24 Temmuz 2025: LGS tercih dönemi

4 Ağustos 2025: Yerleştirme sonuçlarının ve boş kontenjanların ilanı

4-6 Ağustos 2025: 1. nakil başvuru süreci

8 Ağustos 2025: 1. nakil sonuçlarının açıklanması

8-12 Ağustos 2025: 2. nakil başvuru süreci

14 Ağustos 2025: 2. nakil sonuçlarının açıklanması

15-21 Ağustos 2025: İl/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonları başvuruları

22 Ağustos 2025: Komisyonlar tarafından yapılan son yerleştirmelerin ilanı