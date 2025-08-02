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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?
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Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihlerinde tamamlandı. Şimdi gözler, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla beraber, AÖL sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Lise eğitimini açıktan devam eden öğrencilerin katıldıkları AÖL sınavı, temmuz ayında üç oturumda tamamlandı.

Bahsi geçen sınavın ardından 23 Temmuz 2025 tarihinde açık öğretim lisesi sınav soruları ve cevapları yayınlandı. AÖL sınav sonuçları ise https://aionet.meb.gov.tr/OgrenciGiris.aspx sorgulama ekranından açıklanacak. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte tüm ayrıntılar...

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 1. Resim

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları 14 Ağustos 2025 tarihinde açıklanacak. Bugün itibarıyla Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının duyurulmasına 12 gün kalmıştır.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SONUÇ SORGULAMA EKRANI

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 2. Resim

AÖL SINAV SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçlarının erken açıklanacağına dair resmi bir açıklama bulunmuyor. Bu nedenle AÖL sınav sonuçları erken açıklanmayacaktır.

Açık Öğretim Lisesi sınav sonuçları sorgulama: AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? - 3. Resim

AÖL SINAV SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR?

14 Ağustos 2025 tarihinde, öğrenciler T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile  https://aolweb.meb.gov.tr/ogrenci_giris.aspx üzerinden sınav sonuçlarını öğrenebilir.

Açık Öğretim Lisesi 3. oturum sınav soruları ve cevaplar 23 Temmuz 2025 itibarıyla erişim sağlanmıştı. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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