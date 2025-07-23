Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?
AÖL, Sınav Sonuçları, Açık Öğretim Lisesi, Sınav Tarihi, Haber
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) öğrencilerinin büyük bir merakla beklediği 2025 3. dönem sınav sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen sınavlar, temmuz ayında tamamlandı. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? İşte tüm detaylar...

Açık Öğretim Lisesi (AÖL) 3. dönem sınavları 19-20 Temmuz tarihleri arasında düzenlenmiştir. Adaylara her dersten 10'ar soru soruldu. Her oturum için ise 100 dakika süre tanındı. 

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? - 1. Resim

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan duyuruda ise AÖL sınav soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının erişime açılacağı tarih için 23 Temmuz olarak gösterilmişti. Peki, AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025?

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? - 2. Resim

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2025?

Açık Öğretim Lisesi 3. dönem sınav sonuç tarihi belli oldu. Öğrenciler, AÖL sınav sonuçlarını 14 Ağustos 2025 tarihinden itibaren öğrenebilecek.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? - 3. Resim

AÖL 3. DÖNEM SORULARI VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamalarına göre, AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevap anahtarlarının 23 Temmuz 2025 tarihinde adayların erişimine açılması bekleniyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? - 4. Resim

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevap anahtarlarının bugün erişime açılması bekleniyor. Ancak, kesin bir saat bilgisi MEB tarafından paylaşılmadı.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? - 5. Resim

Öğrencilerin, 23 Temmuz 2025 günü sabah saatlerinden itibaren ilgili web sitelerini düzenli olarak takip etmeleri tavsiye ediliyor.

AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak 2025? - 6. Resim

AÖL 3. dönem sınav soruları ve cevap anahtarlarına MEB’in resmi web sitesi “www.meb.gov.tr” veya “odsgm.meb.gov.tr” adresinden ulaşabilirsiniz.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Beşiktaş Bankalar Birliği'nden çıktı mı, borcu ne kadar?Doğu Karadeniz'in fındık ihracat şampiyonu Giresun oldu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Bu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 23 Temmuz bugünkü maçlar takvimi - HaberlerBu akşam maç var mı, hangi maçlar var? 23 Temmuz bugünkü maçlar takvimiEmekli sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025? SGK 'Hayırlı Olsun' diyerek duyurdu - HaberlerEmekli sandığı emekli maaş farkları ne zaman yatacak 2025? SGK 'Hayırlı Olsun' diyerek duyurduSon dönemin popüler koleksiyon oyuncağı 'Labubu': Kimi ülkede yasaklandı kimi ülkede zirveye çıktı - HaberlerSon dönemin popüler koleksiyon oyuncağı 'Labubu': Kimi ülkede yasaklandı kimi ülkede zirveye çıktıUzak şehir yeni sezon ne zaman? - HaberlerUzak şehir yeni sezon ne zaman?IDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı açıldı! - HaberlerIDEF 2025 nerede, nasıl gidilir, giriş ücretli mi? 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı açıldı!Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kimdir, babası kim, nerede yaşıyor? Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun hayatı - HaberlerAbdülhamid Kayıhan Osmanoğlu kimdir, babası kim, nerede yaşıyor? Padişah torunu Kayıhan Osmanoğlu'nun hayatı
Sonraki Haber Yükleniyor...