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MEB AÖL 3.Dönem sınavları ne zaman? Gözler sınav giriş belgelerinde!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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MEB AÖL 3.Dönem sınavları ne zaman? Gözler sınav giriş belgelerinde!
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AÖL sınavı için geri sayım başlamışken AÖL 3.dönem sınavı ne zaman sorusu gündeme geldi. Sınava katılım sağlayacak binlerce aday sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarihi araştırmaya başladı.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen Açıköğretim Kurumları’nın 3.dönem yazılı sınavları için araştırmalar başladı. Sınava katılım sağlayacak adaylar, sınav giriş belgelerinin ne zaman erişime açılacağını araştırıyor. Peki AÖL sınavı ne zaman, sınav giriş belgeleri yayınlandı mı?

MEB AÖL 3.DÖNEM SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB AÖL 3.dönem sınavları 19 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşecek. Üç oturumdan oluşan sınavda adaylara soruları cevaplaması için 100 dakika süre tanınacak.

MEB AÖL 3.Dönem sınavları ne zaman? Gözler sınav giriş belgelerinde! - 1. Resim

AÖL SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre AÖL sınav giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce yayınlanacak. Bu kapsamda adaylar 14 Temmuz Pazartesi gününden itibaren MEB Açıköğretim internet sitesinde erişime sağlayabilecek.

MEB AÖL 3.Dönem sınavları ne zaman? Gözler sınav giriş belgelerinde! - 2. Resim

AÖL SINAV TAKVİMİ YAYINLANDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesinde yayınlanan 2025-2026 AÖL sınav takvimine göre sınav tarihleri şu şekildedir:

1.⁠ ⁠Oturum: 19 Temmuz 2025 Cumartesi günü 10.00

2.⁠ ⁠Oturum: 19 Temmuz Cumartesi günü 14.00

3.⁠ ⁠Oturum: 20 Temmuz 2025 Pazar günü 10.00

MEB AÖL 3.Dönem sınavları ne zaman? Gözler sınav giriş belgelerinde! - 3. Resim

AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL SORGULANIR?

Öğrenciler sınav giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra öğrenci/T.C. kimlik numarası ve şifreleri ile MEB AÖL internet sitesinden fotoğraflı sınav giriş belgelerine erişim sağlayabilir.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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