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TYT’de 3 soru iptal mi? ÖSYM’den Son Dakika Açıklama Bekleniyor!

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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TYT’de 3 soru iptal mi? ÖSYM’den Son Dakika Açıklama Bekleniyor!
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Üniversite sınavının ilk aşaması olan Temel Yeterlilik Testi'ndeki bazı sorular tartışmaya yol açtı. Sosyal medyada TYT’de 3 sorunun iptal edildiği iddia edilmesinin üzerine öğrenciler TYT soru iptali var mı sorusuna cevap aramaya başladı.

2025 YKS sınavı 21-22 Haziran tarihlerinde tamamlandı. Sınavın ardından bazı sorular tartışmaya neden olurken sosyal medyada dolaşan ‘TYT’de 3 soru iptal edildi’ yönündeki iddialar gözleri ÖSYM açıklamalarına çevirdi.

TYT’de 3 soru iptal mi? ÖSYM’den Son Dakika Açıklama Bekleniyor! - 1. Resim

TYT’DE 3 SORU İPTAL Mİ?

YKS sınavının tamamlanmasının ardından iptal edilen sorular da gündeme geldi. Sosyal medyada TYT’de 3 soru iptal edildi yönünde iddialar dolaşmaya başladı. Ancak ÖSYM başkanlığı iptal edilen soru olduğuna dair bir açıklama yapmadı.

TYT’de 3 soru iptal mi? ÖSYM’den Son Dakika Açıklama Bekleniyor! - 2. Resim

TYT’DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

YKS sınavına katılan milyonlarca aday sınavda iptal edilen soru olup olmadığını araştırmaya başladı. TYT’de iptal edilen soru veya sorular olduğuna dair bir açıklama bulunmuyor.

TYT’de 3 soru iptal mi? ÖSYM’den Son Dakika Açıklama Bekleniyor! - 3. Resim

YKS’DE İPTAL EDİLEN SORU VAR MI?

YKS sınavının ardından milyonlarca adayın gözü sınav sonuçlarına çevrildi. Sınav sonuçları için heyecan doruktayken sosyal mecralarda dolaşan soru iptali iddiaları adayları endişeye sürükledi. Ancak ÖSYM soru iptali olduğuna dair bir duyuru yapmadı.

TYT’de 3 soru iptal mi? ÖSYM’den Son Dakika Açıklama Bekleniyor! - 4. Resim

YKS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM takvimine göre YKS sınav sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde erişime açılacak. Sınav sonucuna ulaşmak isteyen adaylar ÖSYM internet sitesi üzerinden puanlarına ulaşabilecek.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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