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ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES 2 sınav giriş yerleri belgesi 2025

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES 2 sınav giriş yerleri belgesi 2025
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2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) için nefesler tutuldu. Sınava kısa süre kala en önemli konulardan biri de sınav giriş yerleri oldu. Adaylar sınava gireceği binayı öğrenmek isterken sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarih merak edilip araştırılıyor.

Bu sene ikinci ALES sınavına kısa süre kaldı. Dört yıllık üniversite mezunlarının yüksek lisans yapabilmesi adına ALES/2 sınavı öncesinde, adaylar sınava girecekleri okulları ve salonları hakkında bilgi sahibi olmak istiyor.

ALES/2 sınavı 6 Temmuz'da yapılacaktır. Ancak sınav öncesi gözler artık sınav giriş belgelerine çevrildi. İşte tüm ayrıntılar...

ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES 2 sınav giriş yerleri belgesi 2025 - 1. Resim

ALES/2 SINAV GİRİŞ YERLERİ BELGESİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

ÖSYM’nin geçmiş uygulamalarına bakıldığı takdirde ALES/2 sınav giriş yerleri belgesi, genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanmaktadır.

2025 ALES/2 için sınav giriş belgelerinin 25 Haziran 2025 tarihinden sonra yayınlanması bekleniyor. Ancak, ÖSYM’den şu an için resmi bir duyuru yapmadı. Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle AİS üzerinden sınav giriş belgelerini edinebilecek.

Sınav giriş belgesi, adayların sınava girecekleri bina ve salon bilgilerini içerir ve sınav günü mutlaka yanlarında bulundurulması zorunludur.

ALES/2 sınav yerleri ne zaman açıklanacak? ALES 2 sınav giriş yerleri belgesi 2025 - 2. Resim

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından paylaşılan 2025 ALES takvimine göre, bu yılın ikinci ALES sınavı için tarih netleşti.

Buna göre; ALES/2 sınavı 6 Temmuz 2025'te gerçekleşecek. ALES/2 sonuçları 25 Temmuz günü erişime açılacaktır.

ALES/2 sınavı 6 Temmuz Pazar günü saat 10:15’te başlayacak ve toplam 150 dakika sürecektir. Sayısal ve sözel testlerden oluşan sınavda 100 soruya cevap verilmesi zorunludur. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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