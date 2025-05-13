Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Haberler > ALES 2 başvuruları başladı! 2025-ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

ALES 2 başvuruları başladı! 2025-ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
ALES 2 başvuruları başladı! 2025-ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular alınmaya başladı. Akademik kariyer hedefleyenler, 2025-ALES/2 tarihi, başvuru ücretini merak ediyor. 

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvuru ekranı açıldı. 

Yüksek lisans, doktora yapmak isteyenler, ÖSYM tarafından yapılacak ALES'e girmek için başvuru ücreti ve sınav tarihini sorguluyor. 

2025-ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

ALES 2 başvuruları başladı! 2025-ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman? - 1. Resim

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES başvurusunu ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak yapılabilir. Ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla şahsen de başvuru yapılabilir.

ALES 2 başvuruları başladı! 2025-ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman? - 2. Resim

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR? 

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2)  başvuru ücreti 850 TL olarak açıklandı.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

PKK'nın fesih kararının ardından DEM Parti, hükümete çağrı yaptı: Bayram sonrasına kalmadan...İSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
İSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu? - HaberlerİSKİ baraj doluluk oranı 13 Mayıs 2025! İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç oldu?Zuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kimdir? Yemekteyiz Kübra İmre kaç yaşında? - HaberlerZuhal Topal'la Yemekteyiz Kübra kimdir? Yemekteyiz Kübra İmre kaç yaşında?Türkiye satış fiyatı açıklandı! Elektrikli Ford Capri teknik özellikleri şaşırttı - HaberlerTürkiye satış fiyatı açıklandı! Elektrikli Ford Capri teknik özellikleri şaşırttıSeni Severken dizisi neden yok, final mi yaptı? Kanal 7 yayın akışı - HaberlerSeni Severken dizisi neden yok, final mi yaptı? Kanal 7 yayın akışıAdli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? Adli tatil takvimi 2025 - HaberlerAdli tatil ne zaman başlıyor ve bitiyor? Adli tatil takvimi 2025Sunderland - Coventry maçı hangi kanalda yayınlanacak? Championship play off yarı final - HaberlerSunderland - Coventry maçı hangi kanalda yayınlanacak? Championship play off yarı final
Sonraki Haber Yükleniyor...