ALES 2 başvuruları başladı! 2025-ALES/2 başvuru ücreti ne kadar, sınav ne zaman?

Yılın ikinci Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı için başvurular alınmaya başladı. Akademik kariyer hedefleyenler, 2025-ALES/2 tarihi, başvuru ücretini merak ediyor.

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvuru ekranı açıldı.

Yüksek lisans, doktora yapmak isteyenler, ÖSYM tarafından yapılacak ALES'e girmek için başvuru ücreti ve sınav tarihini sorguluyor.

2025-ALES/2 NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2), 6 Temmuz 2025 tarihinde uygulanacak.

ALES BAŞVURU NASIL YAPILIR?

ALES başvurusunu ÖSYM'nin ais.osym.gov.tr adresinden TC kimlik numarası ve şifresi ile giriş yapılarak yapılabilir. Ya da ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla şahsen de başvuru yapılabilir.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/2) başvuru ücreti 850 TL olarak açıklandı.