YKS sınav giriş belgesi ne zaman yayınlanacak? ÖSYM açıkladı!

YKS sınavı için geri sayım başlamışken sınav giriş belgelerinin yayınlanacağı tarih merak konusu oldu. YKS sınav giriş belgesi önceki yıllarda sınavdan 10 gün önce erişime açılmıştı. Sınava başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri okulları öğrenmek için ÖSYM internet sitesini kontrol ediyor.

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre 2025 YKS oturumları 21-22 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Adayların sınav yerlerine giderken sınav giriş belgelerini de yanlarında getirmesi gerekiyor.

YKS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN YAYINLANACAK?

YKS sınav giriş belgeleri henüz yayınlanmadı. Ancak önceki yıllara bakıldığında YKS sınav giriş yerlerinin sınavdan yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor. Buna göre, 21-22 Haziran tarihlerinde yapılacak Yükseköğrenim Kurumları Sınavı için sınav yerlerinin haziran ayının ikinci haftasında erişime açılması bekleniyor

YKS SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

YKS sınav giriş belgeleri ÖSYM internet sitesinde erişime açılacak. Sınava başvuru yapan adaylar, ÖSYM’den sınav giriş belgelerini alarak sınava girecekleri okulları ve bina bilgilerini öğrenebilecekler

YKS SINAVI NE ZAMAN 2025?

Her yıl binlerce adayın katılım sağladığı YKS sınavı 2025 yılında 21-22 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Üç oturum halinde gerçekleşen sınavda Temel Yeterlilik Testi (TYT) 21 Haziran 2025 Cumartesi, Alan Yeterlilik Testleri (AYT) 22 Haziran 2025 Pazar ve Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran 2025, AYT’den sonra yapılacak.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM’nin yayınladığı takvimle birlikte YKS sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih netleşti. Buna göre 2025 YKS sonuçları 22 Temmuz 2025 tarihinde ilan edilecek.

YKS SINAV SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

YKS sınavına katılım sağlayan adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM’nin internet sitesi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile görüntüleyebilecekler. Sonuçların açıklanmasının ardından üniversite tercih dönemi başlayacak ve puanlara göre üniversite listelenmesi yapılacak.