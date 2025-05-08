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Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2025 başvuru detayları belli oldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2025 başvuru detayları belli oldu
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Darüşşafaka'nın 2025 Giriş Sınavı maddi olanakları kısıtlı 4. sınıf öğrencilerine tam burslu eğitim fırsatı sunuyor. 42 ilde yapılacak sınav tarihi ve başvuru detayları belli oldu.

Darüşşafaka Eğitim Kurumları, 1863'ten bu yana eğitimde fırsat eşitliği misyonuyla annesi veya babası hayatta olmayan, maddi durumu yetersiz 4. sınıf öğrencilerine tam burslu, yatılı ve kolej seviyesinde eğitim fırsatı sunuyor. 

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI NE ZAMAN?

Darüşşafaka’nın 2025 giriş sınavı, 25 Mayıs Pazar günü saat 11.00’de Türkiye’nin 42 ilinde eş zamanlı olarak gerçekleştirilecek. Adana, Ankara, İstanbul, İzmir, Trabzon ve Zonguldak gibi şehirlerde düzenlenecek sınav, ilkokul 4. sınıf öğrencilerine yönelik bir sıralama sınavı olarak uygulanacak.

Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2025 başvuru detayları belli oldu - 1. Resim

Sınav, genel yetenek, Türkçe ve matematik alanlarında öğrencilerin başarısını ölçüyor.

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI HANGİ İLLERDE YAPILACAK? 

Türkiye'nin 42 ilinde düzenlenecek Darüşşafaka Giriş Sınavı; Adana, Adıyaman, Afyonkarahisar, Ağrı, Ankara, Antalya, Balıkesir, Batman, Bursa, Çanakkale, Çorum, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kars, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Nevşehir, Ordu, Rize, Samsun, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat, Trabzon, Van, Yozgat ve Zonguldak'ta düzenlenecek.

Darüşşafaka giriş sınavı ne zaman, hangi illerde yapılacak? 2025 başvuru detayları belli oldu - 2. Resim

DARÜŞŞAFAKA GİRİŞ SINAVI BAŞVURU SÜRECİ

Gerekli belgeler arasında nüfus cüzdanı fotokopisi, vukuatlı nüfus kayıt örneği (e-devletten alınabilir), öğrenci belgesi, dört vesikalık fotoğraf, ikametgah belgesi ve doldurulmuş başvuru formu yer alıyor.

Başvurular, 20 Mayıs 2025 Salı gününe kadar Darüşşafaka Ortaokulu’na ulaştırılmalı. Online başvuru için https://www.darussafaka.org/egitim-kurumlari/darussafaka-sinavi adresi kullanılabilir.

Başvuru şartları arasında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, 2014 veya sonrası doğumlu olmak, 2024-2025 eğitim yılında 4. sınıf öğrencisi olmak, annesi veya babasının hayatta olmaması ve ailenin maddi durumunun yetersizliği bulunuyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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