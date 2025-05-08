AÖF sınav yerleri sorgulama ekranı: Sınav giriş belgeleri açıklandı mı?

Anadolu Üniversitesi bahar dönemi final sınavları için geri sayım başlamışken AÖF sınav giriş belgesi sorgulama ekranı araştırmaları hız kazandı. Final sınavına katılarak dönemi başarıyla bitirmek isteyen milyonlarca öğrenci AÖF sınav yerlerini araştırmaya başladı.

AÖF dönem sonu sınavları için geri sayım başlamışken milyonlarca öğrenci sınav giriş belgelerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. AÖF sınav giriş belgesiyle öğrenciler sınava girecekleri okullar ve sınav saatiyle ilgili bilgi sahibi olacak.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGELERİ AÇIKLANDI MI?

Anadolu Üniversitesi final sınavları 24-25 Mayıs tarihlerinde gerçekleşecek. Milyonlarca öğrencinin katılım sağladığı AÖF sınavları için belgeler sınavdan bir hafta önce erişime açılıyor. Buna göre AÖF sınav yerlerinin 14 Mayıs’ta açıklanması öngörülüyor.

AÖF SINAV YERLERİ NASIL SORGULANIR?

AÖF sınav giriş belgeleri erişime açıldıktan sonra sınav yerlerini sorgulamak isteyen öğrenciler T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifreleriyle sınav giriş belgelerine ulaşabilecek.

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

AÖF final sınav giriş belgeleri Anadolu Üniversitesi’nin internet sitesi üzerinden erişime açıldı. Adaylar, T.C. kimlik numarası ve e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak sınav yerlerini öğrenebilecek.

AÖF VİZE SINAVLARI NE ZAMAN?

AÖF final sınavları 24-25 Mayıs 2025 tarihlerinde iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İlk oturum 24 Mayıs Cumartesi, ikinci oturum ise 25 Mayıs Pazar günü yapılacak.

AÖF AKADEMİK TAKVİM

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 24 Mayıs

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