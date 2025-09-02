Devlet okulunda kayıt-bağış parası var mı? MEB'den velilere flaş uyarı!

Devlet okullarına olan yoğun talep, fırsatçıların yüzlerini güldürdü. Kayıt döneminde bağış taleplerinin arttığı, kontenjanların da çok daha yetersiz kalmasına neden oldu.

Veliler, e-devlet üzerinden çıkan "zorunlu kayıt okulları" yerine çocuklarını daha kaliteli eğitim alacaklarını düşündükleri okullara kaydettirmek istediklerinde bağış talepleriyle karşılaştı.

Adresleri kapsama alanında olmasına rağmen farklı okul göründüğünü belirten aileler de bu durumun bağış taleplerini artırdığını söylüyor. Velilerin bir kısmı, sürecin yalnızca resmi prosedürlerle değil gayriresmî yollarla da ilerlediğini aktarıyor.

MEB 'YOK' DİYOR VELİLER 'ŞART' SANIYOR

Milli Eğitim Bakanlığı her yıl "zorunlu bağış alınamaz" uyarısını yineliyor. Okul aile birlikleri üzerinden yapılan ödemeler veliler arasında "kayıt şartı" gibi görülmeye başlandı.

Sabah'ın haberine göre, bu yıl bağış miktarlarının geçen yıllara göre ciddi şekilde arttığı ifade ediliyor.

MEB: KAYIT PARASI YOK

Milli Eğitim Bakanlığı yetkilileri ise şu açıklamayı yaptı: "Türkiye Cumhuriyeti'nin hiçbir okulunda kayıt parası yoktur, bağış farklı bir şeydir. Çocuğunuzu e-devlet'te kayıtlı görünen okuluna, okulun ilk günü gidip bırakabilirsiniz.

Sınıfı ve numarası bellidir, hiçbir ücret alınmaz. Ancak son dönemde kayıtlı olduğu okulu beğenmeyip başka okula yönelen aileler nedeniyle yanlış bir algı oluştu.

Kardeş durumu, sağlık gerekçesi gibi kriterlerle okul değişimi yapılabiliyor. Devlet okullarına yönelişin arttığı doğru, ama ücretsiz eğitim her zaman devam edecek."

OLAY YARIŞA DÖNDÜ!

Eğitim kalitesiyle öne çıkan pilot okullar ve merkezi semtlerdeki bazı devlet okullarında kontenjanların kısa sürede dolması süreci adeta bir yarışa çevirdi.

İddialara göre, bu kontenjanlara erişmek isteyen bazı aileler resmi olmayan yolları deniyor. Aileler, sistemin bu şekilde işlemesinin çocukların eşit eğitim hakkını zedelediğini ve fırsat eşitsizliğini büyüttüğünü dile getiriyor.