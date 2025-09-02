Anne babalar dikkat! Okul çantası alırken mutlaka dikkat edin

Okulların açılmasına kısa bir süre kala okul alışverişi telaşı devam ediyor. Kırtasiye ürünlerinin yanında okul çantaları da rağbet görüyor. Uzmanlar, defter ve kitapların oluşturduğu ağırlığın çocuklara fazla yük olmaması için daha ortopedik çantaların tercih edilmesini öneriyor. Kırtasiyeciler de sırt destekli ve hava alabilir çantaların çocuk sağlığına iyi gelebileceğini söylüyor.

Düzce'de kırtasiyecilik yapan Osman Durdu, velilerin okul çantası alırken dikkat etmesi gerekenleri sıraladı. Bir öğrencinin sırtında ortalama 5-10 kilogram yük taşıyabildiğini belirten Durdu, bu nedenle çantanın sırt destekli ve ortopedik olması gerektiğini vurguladı.

Doğru çantanın özelliklerini sıralayan Durdu şu ifadeleri kullandı: