Anne babalar dikkat! Okul çantası alırken mutlaka dikkat edin

2025-2026 eğitim öğretim yılının başlamasına kısa süre kala anne babalara uyarı geldi. Velilere okul alışverişinde çocukların sağlığı için ortopedik ve sırt destekli çanta seçmeleri önerildi.

Okulların açılmasına kısa bir süre kala okul alışverişi telaşı devam ediyor. Kırtasiye ürünlerinin yanında okul çantaları da rağbet görüyor. Uzmanlar, defter ve kitapların oluşturduğu ağırlığın çocuklara fazla yük olmaması için daha ortopedik çantaların tercih edilmesini öneriyor. Kırtasiyeciler de sırt destekli ve hava alabilir çantaların çocuk sağlığına iyi gelebileceğini söylüyor.

Düzce'de kırtasiyecilik yapan Osman Durdu, velilerin okul çantası alırken dikkat etmesi gerekenleri sıraladı. Bir öğrencinin sırtında ortalama 5-10 kilogram yük taşıyabildiğini belirten Durdu, bu nedenle çantanın sırt destekli ve ortopedik olması gerektiğini vurguladı.

Anne babalar dikkat! Okul çantası alırken mutlaka dikkat edin - 1. Resim

Doğru çantanın özelliklerini sıralayan Durdu şu ifadeleri kullandı:

"KOLLARI ORTOPEDİK SÜNGERLİ, YUMUŞAK OLAN ÇANTALARI ÖNERİYORUZ"

"Müşterilerimize çantaları tanıtırken buna özen gösteriyoruz. Ürünlerin sırtları hem ortopedik, hem sırtı hava alabiliyor ve terletmiyor. Aynı zamanda çocuklar çantayı doldurduğunda çantanın çocuğu arkaya doğru çekmesin diye yanlarından destekli olan ürünlerin satılmasına özen gösteriyoruz. Kolları ortopedik süngerli, yumuşak olan çantaları öneriyoruz. Bu çantaların kumaşları hem sağlıklı ve hem de onaylı oluyor. Çocuğun sağlığına herhangi bir zarar vermeyen kumaşlarla üretiliyor. Hava destekli olması da çocuğun yükünü hafifletiyor."

