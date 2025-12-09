Dağlardan toplanıyor, adeta yok satıyor Kasım ve Aralık aylarında ormanlık alanlardan toplanan özel bitkilerle hazırlanan kokina, yılbaşına sayılı günler kala yoğun talep görüyor. 42 yıldır çiçekçilik yapan ve 33 yıldır kendi dükkânında hizmet veren Hakan Koç, kokina çiçeğinin hazırlık sürecine dair merak edilenleri anlattı.

"USTALIK İSTEYEN BİR ÇALIŞMA" Kokinanın tek bir bitki sanılsa da aslında iki farklı bitkinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan özel bir düzenleme olduğunu belirten Koç, kokinanın kırmızı-yeşil görünümünün doğal bir çiçekten ziyade ustalık isteyen bir çalışma sonucu ortaya çıktığını söyledi.

Koç'un aktardığı bilgiye göre kokinanın yeşil kısımlarını yalancı çobanpüskülü oluştururken, dikkat çeken kırmızı meyveler ise Akdeniz saparnası adı verilen başka bir bitkiden alınıyor. İki bitki, ince iplerle birbirine bağlanarak geleneksel kokina görünümü ortaya çıkarılıyor.

YAKLAŞIK 10 YILDIR PİYASADA Her yıl Kasım ve Aralık aylarında ormanlık bölgelerden toplanan bitkiler, çiçek ustaları tarafından titizlikle hazırlanıyor. Koç, kokinanın hem emek isteyen bir süreçten geçtiğini hem de sabırlı çalışma gerektirdiğini vurguluyor.

Yaklaşık 10 yıldır piyasada bulunan kokina, özellikle yılbaşı döneminde şans ve bereket getirdiğine inanılması nedeniyle yoğun ilgi görüyor. Yeni yıla yaklaşırken sokaklarda ve mağaza vitrinlerinde sıkça yer bulan kokina, bu yıl da alıcılarını bulmakta zorlanmıyor.

KOKİNA NEDEN POPÜLER? Aralık ayında en çok satılan bitkinin kokina olduğunu belirten Koç, "Kokina şu an mağazamızın en çok talep gören ürünü. Kırmızı meyvelerin tek tek yeşil yapraklara bağlanmasıyla hazırlanıyor. Halk arasında, kokinanın yıl boyunca bozulmadan vazo içinde kalması halinde o kişinin yeni yılda ev sahibi olacağına inanılır" sözleriyle bitkinin popülaritesinin nedenini açıkladı.

VİTRİNLERİ RENKLENDİRİYOR Yaklaşık on yıl önce çiçek pazarına giren kokinanın, sonraki yıllarda yılbaşı sembollerinden birine dönüştüğünü anlatan Koç, kokinayı farklı süsleme materyalleriyle de zenginleştirdiklerini söyledi. Portakal kurusu, kozalak ve çeşitli dekoratif eklemelerle hazırlanan kokinalar, dükkân vitrinlerini renklendiriyor.

DEMETİ 500 LİRADAN ALICI BULUYOR Fiyatların geçen yıla göre büyük bir artış göstermediğini belirten Koç, bir demet kokinanın 400 ile 500 lira arasında değiştiğini ifade etti. Kalite sınıfına göre fiyat farklılıkları bulunduğunu belirten Koç, "Çıraklık yıllarımda kokina diye bir bitki yoktu. Son 10 yıldır piyasaya girdi ve biz de o günden bu yana her yılbaşında kokina hazırlayıp satıyoruz" dedi.

