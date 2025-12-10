TÜBİTAK’ın desteklediği projeyle hastayı önce yapay zekâ karşılayacak, şikâyetleri dinleyip hekime aktararak muayene, teşhis ve tedaviyi hızlandıracak.

İstanbul Üniversitesi-İstanbul Tıp Fakültesi hekimlerinin, hem hastaya hem doktora zaman kazandıran “Visit-e: Hastaları Doktor Randevusuna Hazırlayan Yapay Zekâ Tabanlı Asistan Projesi”, TÜBİTAK desteği kazandı.

Pilot uygulamaya Ocak 2026’da İstanbul Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başlayacaklarını söyleyen Dâhilî Tıp Bilimleri Bölümü İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Naci Şenkal ile Dr. Timur Cebeci’nin projesi, “TÜBİTAK Mükemmelliyet Mührü” ile 900 bin liralık destek almaya değer bulundu.

Projenin hastayı doktor randevusuna hazırladığını anlatan doktorlar, çalışmanın detaylarını paylaştı. Buna göre; MHRS’den randevu alınması sonrası kişilerin telefonuna gelen kısa mesajda (SMS) yer alan linkin tıklanmasıyla devreye yapay zekâ tabanlı asistan girecek. Hastalarla iletişime geçecek olan yapay zekâ şikâyetlerini, kullandıkları ilaçları, gördükleri tedaviler üzerinden hastanın hikâyesini alıp randevu öncesi doktora sunacak.

İŞİ ŞİKÂYET DİNLEMEK

"Projemizin adı e-Visit; yani muayene öncesi hastaları hekime hazırlama projesi" diyen Doç. Dr. Şenkal, 2.500 proje arasından ilk 100’e giren projeleri hakkında şu bilgileri verdi:

"Artık yapay zekâ çağındayız. Zaman hem hastalar hem hekimler için en değerli argüman. Hekimlerin yoğun poliklinik ortamı, yoğun hastayla karşılaşmaları, hastaların İstanbul trafi ğinde doktora ulaşmada gecikmeleri gibi zaman problemimiz var. Yapay zekâ, hastaya şikâyetleri yönünde sorular soracak, ona yönelik algoritmalarla onun ilerlemesini sağlayacak ve sonucunda hastayı hekime hazır hâle getirecek. Mesela hasta, hekime sormak istediği şeyleri, şikâyetini, kullandığı ilaçları unutuyor. Biz bunların önüne geçmeyi hedefl iyoruz. Yapay zekânın hastaya ilaç ve tedavi yaklaşımı yok. Görevi şikâyeti almaya yönelik. O yüzden yapay zekâ üzerinden yanlış tedavi, teşhis sürecine gitme gibi bir durum kesinlikle olmayacaktır."

