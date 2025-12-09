İstanbul, INRIX’in küresel trafik raporunda yılda 118 saatlik kayıpla dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirleri arasında ilk sıraya yerleşti. 36 ülkede 900’den fazla şehrin incelendiği çalışmada, Avrupa’da Dublin ve Afrika’da Cape Town trafiğin en sıkışık olduğu şehirler olarak öne çıktı.

ABD merkezli küresel yazılım ve veri şirketi INRIX’in yayımladığı yeni rapor, dünyada trafikte en çok zaman kaybeden şehirleri ortaya koydu. 36 ülkede 900’den fazla şehir incelendi.

Uzman analizlerinin yer aldığı rapor, kara yolu yetkililerinden ulaşım planlamacılarına kadar birçok kesime şehirlerdeki trafik yoğunluğunu izleme ve ölçme imkânı sunuyor. Çalışmada, insanların ve malların hareketliliğinin kara yolu talebini artırdığı; bu talep kapasiteyi aştığında da trafik sıkışıklığının kaçınılmaz hale geldiği vurgulandı. Trafiğin ekonomik aktivitenin bir göstergesi olduğuna da dikkat çekildi.

İSTANBUL ZİRVEDE

Raporun sonuçlarına göre İstanbul, yılda 118 saatlik zaman kaybıyla dünyanın en yoğun trafiğine sahip şehirleri arasında ilk sırada yer aldı. İstanbul’u 112 saatle Chicago, 108 saatle Mexico City, 102 saatle New York City ve 101 saatle Philadelphia izliyor.

AVRUPA’NIN TRAFİK LİDERİ DUBLİN

Avrupa’da trafiğin en yoğun olduğu şehir ise 95 saatlik kayıpla Dublin oldu. Dublin’in ardından Londra 91 saatle, Paris ise 90 saatle listede yer aldı.

AFRİKA’DA TABLO DEĞİŞMEDİ

Afrika kıtasında ise Güney Afrika’nın Cape Town şehri, sürücülerin yılda 96 saat kaybetmesiyle yine zirvedeki yerini korudu.

