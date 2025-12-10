Sağlık Bakanlığı, ani kalp durmalarına hızlı müdahale amacıyla toplu alanlarda kullanılacak taşınabilir otomatik şok cihazları (OED) için yönetmeliği yürürlüğe koydu.

ESMA ALTIN- Sağlık Bakanlığı, son dönemde artış gösteren ani kalp durması vakalarına anında müdahale etmek maksadıyla toplu alanlarda kullanılması planlanan Taşınabilir Otomatik Şok Cihazıyla (OED) ilgili Yönetmelik yürürlüğe girdi.

Cihaz 2026 yılı sonuna kadar; yolcu taşıma merkezlerinde, spor tesislerinde, kent meydanlarında, alışveriş merkezlerinde, 500 ve üzeri çalışanı olan iş yerlerinde kullanılacak.

Haberle İlgili Daha Fazlası