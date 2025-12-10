Hatay'da iki aile arasında çıkan kavgada ortalık savaş alanına döndü. Taş, sopa ve bıçakların kullanıldığı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 6 kişi de yaralandı. Jandarma ekiplerinin havaya ateş açarak grupları ayırdığı o anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Altınözü ilçesi Tepehan Mahallesi’nde akşam saatlerinde yaşandı. Mahallede yaşayan iki aile arasında arasında çıkan sözlü tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine 43 yaşındaki İ.K. bıçakla yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Şahıs, kaldırıldığı Altınözü Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

ORTALIK KARIŞTI, ÇOK SAYIDA KİŞİ YARALANDI

Mahallenin savaş alanına döndüğü olayda yaralanan T.A., R.K., Y.K., Y.K. Y.A. ve A.K. hastanede tedavi altına alındı. Olaya müdahale eden bir personel, yüzüne taş gelmesi sonucu çene bölgesinden hafif şekilde yaralandı.

JANDARMA HAVAYA ATEŞ AÇTI

Aileler arasında yaşanan taşlı, sopalı ve bıçaklı kavga anı ile jandarma ekiplerinin havaya ateş açarak grupları ayırmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Jandarma ekiplerinin mahallede geniş güvenlik önlemleri aldığı öğrenildi.

