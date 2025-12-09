Samsun’da çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek sopalı kavgaya dönüştü. Seyir halindeki tır şoförü, iki kişinin sopalı saldırısına araç içinde kapıları kilitleyerek karşı koymaya çalışırken, olay çevredekilerin müdahalesiyle büyümeden son buldu.

Atakum ilçesinde Kurupelit Mahallesi'nde yaşanan olayda saldırıya uğrayan tır şoförü, can güvenliğini sağlamak için araçtan çıkmayarak içeride kendini korumaya çalıştı. Şüphelilerin art arda sopayla vurduğu anlarda şoför panikle kapıları kilitledi. Olayı fark eden çevredeki vatandaşlar hızla müdahale ederek tarafları ayırdı. Vatandaşların çabasıyla kavga daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

SALDIRI ANI KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan sopalı saldırı ve yaşanan panik anları, çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. Görüntülerde saldırganların tıra yaklaşarak sopalarla vurduğu, vatandaşların ise olayı durdurmak için çaba gösterdiği görülüyor.

