İhlas Haber Ajansı
Şanlıurfa'da silahlı saldırı! 4 gözaltı var
Şanlıurfa'da market çalışanının yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 4 şüpheli gözaltına alındı.
Olay, Güllübağ Mahallesi Mehmet Hafız Bulvarı üzerinde bulunan market önünde meydana geldi. Marketin çalışanı Sedat A. (21), iş yerini açmak istediği sırada 6 Aralık'ta uğradığı silahlı saldırıda yaralanmıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
3. SAYFA
Çocuklar itirafçı oldu! Barış Boyun suç örgütü, yaşı küçükleri böyle tuzağa düşürmüş
4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 6 Aralık'ta Karaköprü ilçesinde 1 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor. Saldırıyla ilişkisi olduğu tespit edilen 4 kişi, gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgu işlemleri sürüyor.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR