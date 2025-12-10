Öcalan’ın “Silah bırakın” mesajını yolladığı SDG’yi, Washington da "Tek şansınız var, Suriye ile anlaşmak" diyerek uyardı. Washington, terör örgütü PKK’nın Suriye uzantısı YPG-SDG’ye “Şam’a tabi olun. Kantonu, federalizmi, özerk Kürdistan’ı unutun” dedi

YILMAZ BİLGEN - Amerikan yönetimi 2015 yılından itibaren DEAŞ bahanesiyle saha aparatı olarak kullandığı PKK’nın Suriye uzantısı YPG-SDG yapılanmasına “Şam’a tabi olun” dedi. Saha kaynakları, örgütün DEAŞ’la mücadele ve kamplar üzerinden ABD’ye blöf yapmaya devam ettiğini ancak Washington’un bütün kapıları kapattığı bilgisini aktardı.

SDG lideri Mazlum Abdi ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, SDG'nin Suriye ordusuna entegrasyonu konusunda anlaşma imzaladı / 10 Mart 2025

VARLIK SEBEBİ ORTADAN KALKTI

Gazetemize konuşan Türk dışişleri yetkilisi, Ankara’nın geçtiğimiz mart ayından bu yana DEAŞ’la mücadelenin askerî boyutu ve kamplardaki esirlerle ilgili çok yönlü diplomatik faaliyetler yürüttüğünü söyledi. Ankara ile Şam; DEAŞ kampları, terör örgütüyle mücadele konusunda ABD, BM ve bölgesel aktörlerle yürüttüğü yoğun temaslarla ciddi mesafe katetti.

Koalisyon güçleri ve Şam arasında varılan mutabakatla son üç haftalık dilimde DEAŞ’a karşı birçok ortak operasyon gerçekleştirildi. Askerî boyuta paralel, örgüt ailelerinin kaldığı El Hol, Roj gibi kamplardaki sayı da 25 bine kadar düştü. Türkiye, bu konuda ilgili tüm taraflarla köprü niteliği taşıyor. PKK-SDG-YPG yapılanmasının elinden bu kozun da alınmasıyla ilgili çalışmalar sürüyor. Önümüzdeki birkaç ay içerisinde kamp meselesinin çözülebileceği görüşü hâkim.

“DEAŞ’LILARI BIRAKIRIZ” TEHDİDİ

Suriyeli Kürtler Rabıtası Başkanı Abdulaziz Temo, Washington’ın Eldar Halil, İlham Ahmed ve Mazlum Abdi’ye bütün kapıları kapattığını vurguladı. Kamışlı Kürtlerinden Temo “Örgüte bundan sonrası için mali destek verilmeyecek. İlham Ahmed ve Eldar Halil ve Mazlum Abdi defalarca aramasına rağmen Washington’dan muhatap bulamadılar. ABD’ye gidiş taleplerine ret geldi. Çok açık ve net bir biçimde ‘kantonu, federalizmi, özerk Kürdistan’ı unutun’ denildi. Mazlum Abdi’nin İsrail medyasına verdiği röportajın arka planında da bu reddediliş yatıyor. Şimdi İsrail üzerinden bir kapı açmaya çalışıyorlar. Diplomasi ve siyaset ayağında yaşadıkları terk edilmişliğe karşı tehdit silahına sarıldılar. Şam’a karşı kendilerine yardım edilmemesi durumunda kontrol ettikleri kamplardan 5 bin DEAŞ teröristini salıverme tehdidinde bulundular. Ayrıca Kamışlı’da devlet gibi yeni nüfus kâğıdı ve pasaport basma yoluna gidiyorlar. Bu aklı da onlara İsrail veriyor. ‘Pes etmeyin’ diyor. Bu gelişmeler üzerine de Eldar Halil isyan niteliğinde sözler sarf etti. Mazlum Abdi’nin İsrail gazetesindeki açıklaması da bir tür gözdağı amacı taşıyor” dedi.

TERÖRİSTLER KAMUFLE EDİLECEK

Kamışlı kökenli Kürt kanaat önderi Dr. Mehdi Davut da, PKK’nın Suriye yapılanması ile ABD arasındaki müttefik bağın tamamen koptuğunu söyledi.

Dr. Mehdi Davut “Amerikalılar net bir biçimde TEVDEM, PYD, YPG, SDG ve diğer tüm askerî-sivil yapılara bütçe verilmeyeceğini iletti. Hatta bundan sonrası için ‘Şam üzerinden irtibat kurun, Amerika’ya da Şam pasaportu ile gelin’ telkininde bulunuldu. Şu an ciddi anlamda ‘kullanıldık’ duygusu yaşıyorlar. Son hamle olarak da bünyelerindeki Türkiye, Irak, İran vatandaşı 15 bin teröristi kamufle amaçlı bir proje geliştirdiler. Planın uygulama safhasında ise Şam’a YPG-SDG yapılanmasını bozmadan Kamışlı-Haseke-Aynel Arap-Yarubiye aksında ‘sınır koruma, asayiş ve terörle mücadele birimi’ adı altında 3 tümen ve 2 taburun ‘bölgesel güç’ olarak devam etmesi talebini ilettiler. Türkiye tarafına da aynı isteği belirttiler. Ayrıca Öcalan’ın da bu çerçevede rol alması için yoğun çaba sarf ediyorlar. Buna ihtiyaçları var çünkü onlara göre Türkiye, Irak ve İran pasaportlu Kandil teröristlerinin Suriye’de kalması gerekiyor. Buna YPJ ismini verdikleri kadın teröristler, Avrupalılardan oluşan Enternasyonal Taburu ve Ermeni gruplar da dâhil” ifadeleriyle sahada yaşanan gelişmeleri paylaştı.





