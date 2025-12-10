ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Türkiye'nin F-35 programına geri dönmesine ilişkin görüşmelerin sürdüğünü ifade etti. Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında çok verimli görüşmeler yapıldığını vurgulayarak "Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem ABD’nin hem de Türkiye’nin güvenlik gerekliliklerini karşılayacak bir ilerleme sağlamasıdır" dedi.

DIŞ HABERLER - Ankara ile Washington hattında Türkiye'nin F-35 savaş uçağı programına geri dönmesine ilişkin sıcak temas sürüyor.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, iki ülke arasındaki görüşmelere dair önemli açıklamalarda bulundu.

Barrack, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump arasında çok verimli görüşmeler yapıldığını belirterek "Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem ABD’nin hem de Türkiye’nin güvenlik gerekliliklerini karşılayacak bir ilerleme sağlamasıdır" ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack

S-400 VURGUSU

ABD'li Büyükelçi, Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemlerine dikkat çekerek "ABD yasalarında belirtildiği üzere, Türkiye’nin F-35 programına dönebilmesi için S-400 sistemini artık işletmemesi ve elinde bulundurmaması gerekiyor" dedi.

Tom Barrack'ın sosyal medya paylaşımı

"SON 10 YILIN EN VERİMLİ GÖRÜŞMELERİ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Donald Trump'ın arasındaki olumlu diyaloğun altını çizen Barrack "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Başkan Trump arasındaki olumlu ilişki, iş birliği açısından yeni bir atmosfer oluşturdu ve bu konu hakkında neredeyse on yıldır yapılan en verimli görüşmelere zemin hazırladı" sözlerine yer verdi.

Barrack "Umudumuz, bu görüşmelerin önümüzdeki aylarda hem Amerika Birleşik Devletleri’nin hem de Türkiye’nin güvenlik gerekliliklerini karşılayacak bir ilerleme sağlamasıdır" açıklamasında bulundu.

