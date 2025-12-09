AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu. Suriye'de Esed rejiminin yıkılışının 1. yıldönümüne ilişkin konuşan Çelik, "Suriye halkının önünde daha büyük sınamalar vardır. Suriye’nin birliğinin ve dirliğinin korunması son derece önemlidir. Suriye, kendi içinde üç ayrı tehditle karşı karşıya bırakılmaktadır." diyerek olası tehditlerden bahsetti. İşte haberin detayları...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MYK gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Çelik'in açıklamalarından satırbaşları:

"Bu toplantının girişinde Cumhurbaşkanımız MYK'mızın bu bahis sanal kumar gibi toplumumuzu çürütmeye çalışan teşebbüslere dönük olarak MYK'mızın bunları takip etmesini beyan etti.

Tabi ki bununla ilgili olarak bir eylem planımız var. En güçlü şekilde mücadele edeceğiz. Bahis ve sanal kumar meselesi adeta bir pandemi halini almıştır. Özellikle sanal kumar ve bahis gibi meselelerde tavizsiz davranılması gerektiğinin altını çiziyoruz. En sert en tavizsiz mücadelenin ortaya koyulacağını ifade ediyoruz.

8 Aralık günü bölgemiz için son derece önemli bir gündür. Suriye devriminin ve kardeş Suriye’nin hürriyet günüdür. Yıllarca Esad rejiminin katliamları altında inleyen Suriye halkı, 8 Aralık günü hürriyetine kavuşmuştur.

Cumhurbaşkanımız öğle vakitlerinde yaptığı konuşmada, pek çok kişinin ölümden sığınmış kardeşlerimizi Esad Rejiminin sözde birtakım açıklamalarına referans vererek oraya göndermeye çalışmasının karşısında durdu. 14 - 28 Mayıs seçimleri söz konusu iken Cumhurbaşkanımızın karşısındaki aday buradaki misafirlerimizin gönderilmesiyle ilgili kampanya yapıyordu. Fakat Cumhurbaşkanımızın o zaman ahlaki tutumunu hiç bırakmadı.

Bazı anketçiler de bu söylemin karşılık bulduğunu, Cumhurbaşkanımızın 'Hayır, biz bunları ölüme gönderemeyiz' sözünün seçimlerde aleyhine olacağını ifade ediyorlardı. Hatta bilindiği üzere seçimler ikinci tura kalmıştı. O kritik dönemde, Cumhurbaşkanımıza bu söyleminden vazgeçmesi ve seçim sonuçlarını olumsuz etkileyecek bir durum oluşmaması için daha farklı bir tutum alması gerektiği yönünde telkinlerde bulunuldu. Ancak Cumhurbaşkanımız o süreçte ahlaki duruşunu hiçbir zaman bozmadı. Neticede de o kardeşlerimizin hiçbir zaman yalnız bırakılmayacağını ortaya koydu.

Aradan zaman geçti; yaklaşık bir yıl önce, 8 Aralık günü Suriye halkı devrimini gerçekleştirdi. O günden bu yana Türkiye’de misafirimiz olan pek çok kardeşimiz kendi ülkesine gönüllü ve onurlu bir şekilde dönmeye başladı. Bu dönüşler yüz binleri bulmuş olup devam etmektedir. Türkiye de bu süreci desteklemekte, gönüllü ve onurlu geri dönüş iradesinin yanında durmaktadır. Suriye'nin istikrarı önemli. Suriye geleceğe yürüme iradesini güçlü tutuyor. Suriye'de terör eylemi yapanlar rejimi diriltmek istiyor.

SURİYE'DE 3 TEHDİT

Suriye halkının önünde daha büyük sınamalar vardır. Suriye’nin birliğinin ve dirliğinin korunması son derece önemlidir. Suriye, kendi içinde üç ayrı tehditle karşı karşıya bırakılmaktadır.

Birinci tehdit; Esad rejiminden artakalan bazı unsurların, Lazkiye bölgesinde mevcut Suriye yönetimine karşı bir takım kalkışma planları yapmasıdır.

İkinci tehdit ise şudur: 'Lazkiye bölgesinde Alevilerin ve Şiilerin hakkını savunmak üzere eylem yapıyoruz' diyerek silaha sarılan, terör eylemleri gerçekleştiren unsurların, Suriye’deki Alevi ve Şii kardeşlerimizle hiçbir ilgisi yoktur. Bunlar, Esad’ın katliamcı rejimini yeniden diriltmek isteyen birtakım unsurlardır. Yani bu Şebbiha yapılanmaları ile Alevi ve Şii kardeşlerimizi birbirine karıştırmak son derece vahim ve büyük bir hata olur. Buna çok dikkat etmek gerekir. Orada ne olup ne bittiğini doğru şekilde anlamadan yapılan her açıklama yanlış olur.

Alevi kardeşlerimize, Şii kardeşlerimize ve Nusayri kardeşlerimize yönelik herhangi bir yanlış yaklaşım olması halinde, biz bunun karşısında en güçlü şekilde dururuz. Bu konudaki hassasiyetimiz son derece nettir. Ancak Esad rejimi artıklarının yapmaya çalıştığını; Alevi, Şii ya da Nusayri kardeşlerimizin hakkını savunmak gibi sunmak da, bunu onlara mal etmek de tamamen yanlıştır.

İkinci tehdit ise güneyde ortaya çıkmaktadır. Bilindiği üzere, hiçbir şekilde Dürzi kardeşlerimizi temsil etmeyen, siyonizm yanlısı bir Dürzi kanaat önderi ve lider bulunmaktadır. Yaptığı faaliyetler, esasen hiçbir şekilde Dürzileri temsil etmemektedir. Aksine, İsrail’in katliamcı ve soykırımcı siyasetinin, Netanyahu hükümeti tarafından ortaya konulan bu politikanın bir takipçisi olarak hareket etmektedir.

Biz, Lübnan’daki ve Suriye’deki Dürzi kardeşlerimizi çok iyi tanıyoruz. Nitekim yakın zamanda, Lübnan’daki Dürzilerin lideri Velid Canbolat, Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmiştir. Uzun yıllardır son derece iyi ilişkilerimiz bulunmaktadır. Güneyde ne olup ne bittiğini biliyoruz. Siyonizm yanlısı Dürzi liderin yaptığı faaliyetlerin, gerçekte Suriye’nin bütünlüğünü tehdit eden ve ülkeyi Siyonist, soykırımcı politikanın bir uydusu hâline getirmeye çalışan bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla bu faaliyetleri, hiçbir şekilde Dürzi kardeşlerimiz adına yapılmış gibi nitelendirmemek ve Suriye’deki Dürzi kardeşlerimize mal etmemek gerekir.

"SDG/PYD SURİYE'DE BÜYÜK BİR TEHDİT"

Üçüncü tehdit ise SDG / PYD yapılanması çerçevesinde, SDG terör örgütünün yürüttüğü faaliyetlerdir. Burada da tıpkı Lazkiye’deki ve güneydeki durumlarda olduğu gibi, Suriye’nin kuzeyinde ve kuzeydoğusunda SDG bir terör örgütü olarak faaliyet göstermektedir. Yaptıklarını Kürtlerin kazanımı gibi sunması; Lazkiye’deki Alevi, güneydeki Dürzi bölgelerinde yaşananlar gibi son derece yanlıştır.

Bugün SDG’nin silah bırakmamak, terör örgütünü tasfiye etmemek ve varlığına son vermemek için çaba gösteren yapıları adına konuşanların kullandığı argümanlardan biri şudur: Lazkiye’de Alevi, Şii ve Nusayri kardeşlerimizin tehdit altında olduğu; güneyde Dürzi kardeşlerimizin tehdit altında bulunduğu; kuzeydoğuda ise Kürt kardeşlerimizin tehdit altında olduğu iddia edilmektedir. Bu tehditlerin de Şara hükümetinden kaynaklandığı yönünde bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu, bir mantık yürütme değildir. Bu, esasında bir terör argümanıdır.

Nasıl ki Lazkiye’deki Esad artığı bazı Şebbiha unsurlar Alevi, Nusayri ve Şii kardeşlerimizin haklarını temsil etmiyor, onların hukukunu savunmuyorsa; aynı şekilde güneydeki Siyonist ayrılıkçılık da bunu yapmamaktadır. Burada da SDG’nin herhangi bir biçimde varlığını ve terör eylemlerini Kürtlerin kazanımı gibi sunmak, Suriye Kürtlerine ve Suriye’deki Kürt kardeşlerimize çok büyük bir haksızlıktır.

Hiçbir terör örgütü, hiçbir kimsenin kazanımı olamaz. Eğer birileri bir terör örgütünü; bir etnik grubun ya da bir dinî grubun kazanımı olarak sunuyorsa, bilinmelidir ki orada o etnik ya da dinî grubun haklarını savunma perspektifinden değil, terör örgütünün faaliyetleri üzerinden bir yaklaşım sergilenmektedir. Bu, sözde temsil edildiği iddia edilen etnik ya da dinî grupların açık bir şekilde istismar edilmesidir. Bu sebeple “terörsüz Türkiye” ve “terörsüz bölge” dediğimizde tablo açıktır. Irak’ın tamamında terör örgütünün tasfiyesinin bir retorik olarak kalmaması, varlığının tamamen sona ermesi için silah bırakılması gerektiği gibi; aynı şekilde Suriye’de de SDG terör örgütünün varlığının sona ermesi gerekmektedir.

Bununla ilgili olarak daha önce de ifade ettiğimiz üzere, farklı ülkelerde farklı yöntemler söz konusu olabilir. Burada esas olan, 10 Mart Anlaşması’nın uygulanmasıdır. Bu anlaşmanın hayata geçirilmesi ve ardından silahların bırakılması temel hedeftir. Teröre bulaşmamış silahlı unsurların Suriye ordusuna entegre olması da, 10 Mart Anlaşması’nın ortaya koyduğu çerçeve içerisinde gerçekleşmelidir. Bu durum, silah bırakma sürecinin tamamlanması açısından önemli bir zemin sunmaktadır.

Zaten 10 Mart Anlaşması, esasında silah bırakmayı öngörmektedir. Anlaşmanın ikinci maddesi, Suriye Kürtlerinin ve Suriye’deki Kürt kardeşlerimizin tüm hak ve hukuklarının esas alındığını ve korunduğunu açıkça ifade etmektedir. Yedinci maddesinde ise her türlü bölünmeye, nefret suçuna ve ayrıştırıcı yaklaşıma karşı, Suriye’nin birliğini ve dirliğini savunan bir çerçeve ortaya konulmaktadır.

Buna rağmen, az önce de gördüğümüz bazı açıklamalarda, Suriye’deki bu terör örgütü olan SDG’nin varlığını demokrasi kavramıyla yan yana getirmek; Suriye’deki çeşitli halk kesimlerinin hak ve hukukunu savunduğunu iddia etmek çok büyük bir yalan, çok büyük bir siyasi manipülasyondur. Bu örgütlerin dilinden demokrasi vurgusu düşmemektedir. Elbette hepimiz Suriye’de demokrasi istiyoruz. Biz; Türk, Kürt, Arap, Sünni, Şii, Alevi, Nusayri, Dürzi, Ezidi, Süryani olmak üzere Suriye’nin tüm unsurlarının eşit vatandaşlar olarak Suriye’nin geleceğine imza atmasını savunuyoruz."

Ayrıntılar geliyor...

