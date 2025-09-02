Yeni eğitim yılına adaptasyon adımları atıldı! Okullarda ilk zil uyum için çaldı

Esma Altın ANKARA- Okul öncesi ve ilkokul birinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum eğitimleri dün başladı. Millî Eğitim Bakanlığınca 5 Eylül’e kadar sürecek program kapsamında, çocukların öğretmenleri ve akranlarıyla kaynaşması için çeşitli etkinlikler düzenlenecek. Bu yıl ilk kez hazırlanan “Okul Öncesi Okula Uyum Materyalleri Platformu”, öğretmenler, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve ailelerin kullanımına sunuldu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in imzasıyla tüm illere gönderilen genelge doğrultusunda, uyum haftasında tabiat sevgisini pekiştirmek, “yeşil vatan” bilinci oluşturmak ve orman yangınlarına farkındalık kazandırmak maksadıyla aile, çocuk ve öğretmenlerin birlikte katılacağı yürüyüş, gözlem ve fidan dikimi etkinlikleri planlandı. Ortaokula başlayacak öğrencilerin okul ortamına uyum sağlamaları için bilgilendirme çalışmaları ise 8-12 Eylül’de gerçekleştirilecek.

DERSLER KİTAPLARLA TANITILACAK

Liseye yeni başlayacak öğrencilerin okul, öğretmen ve çevreye yönelik akademik ve sosyal farkındalıklarının geliştirilmesi, uyum süreçlerinin hızlandırılması için “Liseye Hoş Geldin” kitapları hazırlandı. Kitap setinde Türk dili ve edebiyatı, tarih, coğrafya, matematik, fi zik, kimya, biyoloji, felsefe ile İngilizce derslerindeki yenilikler, özellikleri ve lise müfredatı detaylı şekilde ele alınıyor. Ayrıca, tüm eğitim kurumlarında görevli öğretmen ve yöneticiler, 1-5 Eylül tarihleri arasında mesleki çalışmalar yapacak. Alanında program değişikliği olan öğretmenler, program değişikliği olmayanlar ve Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli (TYMM) dâhilinde eğitim alan öğretmenler, okul/kurum müdürlüklerince hazırlanan programa göre çalışmalarını yürütecek. Henüz TYMM eğitimi almamış ve alanında program değişikliği olan sınıf öğretmenleri eğitimlerini alacak, eğitim alan öğretmenler ise yeni program kapsamında trafi k güvenliği, görsel sanatlar, beden eğitimi, oyun ve müzik dersleri için düzenlenen eğitimlere katılacak.

BAKAN TEKİN'DEN KIYAFET UYARISI

Bu yıl ilk defa hayata geçirilen okul kıyafeti uygulamasına dikkat çeken Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, kıyafet konusunda velilere ilave külfet getirilmesinden kaçınılması çağrısında bulundu. Tekin “Çocuklarımız arasında adaletsizlik ve eşitsizlik duygusunu egemen kılacak uygulamaların olmasını istemiyoruz. Bu konuda hassas davranırsak mutlu oluruz” dedi.

DEVAMSIZLIĞA MEB'DEN YAKIN TAKİP

Millî Eğitim Bakanlığı (MEB), eğitime katılımı artırmak ve devamsızlığı azaltmak için çeşitli önleyici ve destekleyici çalışmalarını sürdürüyor. “Eğitime Katılım ve Devamsızlığı İzleme Projesi” hâlihazırda erken okul terki ve devamsızlık oranlarının yüksek olduğu 15 il ve 75 okulda uygulanıyor. Bu okullarda öğrenim gören risk altındaki öğrencilerin erken dönemde tespit edilmesi, psikososyal ve akademik desteklerle örgün eğitime devamları hedefleniyor. Entegre Kurumsal İşlem Platformu (EKİP) ile devamsızlık ve düşük başarı analiz edilerek müdahale planları oluşturuluyor. Ortaöğretimde Devam ve Okullaşma Oranlarının Artırılması Teknik Destek Projesi (ODAP) ise erken uyarı sistemiyle riskli öğrencileri tespit edip okullaşmalarını destekliyor ve açık öğretime geçişi azaltıyor. Yeni dönemde MEB, bölgesel çalışmalarla illere özgü devamsızlık nedenlerini inceleyip çözüm önerileri geliştirecek.