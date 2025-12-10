Slovenya’nın kamu yayıncısı RTV Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, İsrail’in 2026 Eurovision’da yer almasına tepki göstererek çekilme kararını “Gazze’deki yıkım karşısında aynı sahneyi paylaşamayız” sözleriyle savundu.

İsrail’in Avusturya’da düzenlenecek 2026 Eurovision’a katılımına izin verilmesinin ardından bazı ülkeler yarışmadan çekilme kararı almıştı. O ülkelerden biri olan Slovenya’nın kamu yayıncısı RTV Yönetim Kurulu Başkanı Natalija Gorscak, İsrail’in durumunu sert sözlerle eleştirdi.

"MÜZİĞİN BİRLEŞTİRİCİ ROLÜNDEN BAHSEDEMEYİZ"

Gorscak “Gazze’nin yüzde 92’sini yok eden, 20 binden fazla çocuğu, 250’den fazla gazeteciyi öldüren İsrail ile aynı sahneyi paylaşamazdık. İnsan haklarına saygı duymayan bir rejimin temsilcileriyle birlikte müziğin birleştirici rolünden bahsedemeyiz” dedi.

Gorscak “Gazze’deki halka saygı çerçevesinde bir karar aldık. Tarih de bizim doğru tarafta olduğumuzu gösterecektir” şeklinde konuştu.

