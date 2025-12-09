Kaydet

Kahramanmaraş'ta Önsen-Kurtlar Mahallesi güzergâhında seyreden özel halk otobüsünde yolculuk yapan 17 yaşındaki M.A., aniden fenalaşarak bayıldı. Fenalaşma anını fark eden otobüs sürücüsü, zaman kaybetmemek için derhal rotayı değiştirerek çocuğu hızla yakındaki Özel Sular Akademi Hastanesi Acil Servisi'ne ulaştırdı. Hastanede tansiyon düşüklüğü teşhisiyle tedavi edilen M.A., kısa süre sonra taburcu edilirken, Acil Tıp Uzmanı Dr. Mustafa Bolat sürücüye ve yolculara gösterdikleri duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Yolcunun fenalaşması ve otobüsün hastaneye gelişi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Haberle İlgili Daha Fazlası