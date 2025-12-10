Tekstil sektörünün sürdürülebilirlik gündemini oluşturan Sustainability Talks İstanbul, bu yıl altıncı defa düzenlendi.

Hilton İstanbul Bosphorus’ta gerçekleştirilen etkinlikte konuşan İstanbul Tekstil ve Ham Maddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) Başkanı Ahmet Öksüz, çevresel risklerin küresel ekonomiye 2050’ye kadar 38 trilyon dolar ek maliyet getirebileceğini söyledi. Öksüz, küresel tekstil sektörünün 1,8 trilyon dolar büyüklüğe ulaştığını, Türkiye’nin ise Avrupa’nın 2’nci, dünyanın 5’inci büyük tedarikçisi olduğunu belirterek, hazır giyimle birlikte sektörün 78 milyar dolarlık üretim değerine sahip olduğunu ifade etti.

Her yıl dünyada 92 milyon ton tekstil atığı üretildiğini, bunun yüzde 85’inin çöpe gittiğini belirten Öksüz, tekstil materyallerinin yüzde 95’inin geri dönüştürülebilir olduğuna dikkat çekti. Küresel atık suyun yüzde 20’sinin tekstil sektöründen kaynaklandığını, okyanuslardaki mikroplastiklerin de yüzde 10’unun yine tekstil ekosisteminden geldiğini belirten Öksüz “Bu tablo bize tek bir şeyi söylüyor: Artık büyümek yetmez, sürdürülebilir büyümek zorundayız. Bizler de bu ekosistemin sadece bir parçası değil; itici gücü olmak için çalışmalarımıza kararlılıkla devam ediyoruz” ifadelerini kullandı. Sürdürülebilirliğin üreticiden markaya, tasarımcıdan tüketiciye uzanan bir süreç olduğunu belirten Öksüz, sistemin tüm paydaşlarının eşit sorumluluğa sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası