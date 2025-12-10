Piyasalarda son dakika! “FED faiz kararı ne zaman, saat kaçta” soruları artarken, kritik karar bu akşam TSİ 22:00’de belli olacak. FED’den 0,25 puanlık indirim beklenirken, bugün ilk işlemlerde ons altın 4.216 dolara yükseldi. Gümüş fiyatı ise 61,20 dolarla yeni rekora ulaştı. 10 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.775 TL’den güne başlarken, Kapalıçarşı’da çeyrek altın satış fiyatı 9.545 TL’den gerçekleşiyor. Piyasalar Powell’ın açıklamalarına kilitlendi.

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi- Küresel piyasalarda haftalardır dikkatle beklenen ABD Merkez Bankasının (FED) faiz kararı bugün TSİ 22:00’de açıklanacak. FED’in politika faiz oranını 0,25 baz puan indirerek %3,50-%3,75 bandına çekmesi bekleniyor. CM Fed Watch anketinde de bu akşamki faiz kararı için “indirim” ihtimali %87,6 gibi yüksek bir oranda fiyatlanmaya devam ediyor.

ONS ALTIN YÜKSELİYOR

Dolar faizine karşı en hassas yatırım araçları arasında yer alan altın da bu akşamki karara kilitlendi. Küresel piyasalarda ons altın fiyatı dün %0,41 primle 4.207 dolardan kapanış yapmıştı. Yeni günde ilk fiyatlamalar itibarıyla sınırlı da olsa yükselişin devam ettiği görülüyor. Ons fiyatında sabah saatlerinde 4.216 dolara yakın denge arayışı sürüyor.

10 ARALIK 2025 GRAM ALTIN

İçeride spot piyasada işlem gören 10 Aralık 2025 gram altın fiyatı 5.775 TL’den güne başlıyor. Kapalıçarşı’daki kuyumcularda ise sabah saatlerinde gram satış fiyatı 5.857 TL ve çeyrek altın satış fiyatı 9.545 TL’den gerçekleşiyor.

Cuma günü 5.748 TL’den kapanış yapan gram fiyatı da FED haftasında, onsa paralel olarak primle yoluna devam ediyor.

GÜMÜŞTEN YENİ REKOR

FED’den beklenen faiz indirimi öncesinde kıymetli metaller arasında yer alan gümüş fiyaltarında da dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Dünkü işlemlerde ons gümüş %4,3 primle 60,66 dolardan kapanmış ve rekor kırmıştı. Gümüş fiyatlarında bugün de yeni zirve görüldü. TSİ 06:00 itibarıyla 61,20 doları test eden gümüş, tüm zamanların en yüksek seviyesine yöneldi.

Endüstriyel hammadde olarak yapay zekâ bilgisayarları, elektrikli araçlar ve güneş panellerinde de kullanılan gümüşteki yükselişte, arz endişeleri de etkili oluyor.

POWELL’IN MESAJLARI KRİTİK

Piyasalarda faiz indirimi fiyatlara dahil olurken, FED Başkanı Powell tarafından verilecek mesajlar da izlenecek. Yatırımcılar, Powell’ın mesajlarından, 2026’da nasıl bir para politikası uygulanabileceği yönünde mesajlar almaya çalışacak. Üç ayda bir duyurulan ve gelecek dönem faiz beklentilerine işaret eden nokta grafikler ile ekonomik projeksiyonlardaki son durum da bu akşam belli olacak.

