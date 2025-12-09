İsrail basınında Türkiye endişesi giderek büyüyor. Netanyahu hükümeti, Gazze için gündemde olan uluslararası güç planında Ankara’nın belirleyici rol üstlenmesinden rahatsız. İsrail medyası, “Türk askeri sahaya girerse İsrail kenarda kalır” değerlendirmesini manşete taşıyarak Tel Aviv’de artan tedirginliği yansıttı.

İsrail basını, analizinde Türkiye’nin Ortadoğu’daki yükselen etkisini manşete taşıdı.

“Trump, Gazze’de Erdoğan'ın Barış Gücü’nü desteklerse İsrail kendini kenarda bulabilir” başlıklı analizde, Gazze’de planlanan uluslararası istikrar gücü ve Türkiye'nin katılımı ele alındı.

Yazıda, Türkiye büyükelçisi ile ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın değerlendirmelerine yer verildi. Haaretz ve Jeruselam Pos'ta göre, Türkiye’nin Gazze’deki uluslararası güçte kritik rol üstlenmesi hem ABD hem de bölgesel aktörler açısından stratejik bir dönüm noktası anlamına geliyor.

Netanyahu Ankara'yı izliyor! "Türk askeri girerse kenarda kalırız"

Akif Bülbül'ün özel haberine göre, Güvenlik kaynakları Gazze’de planlanan uluslararası güçle ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Amerikalılar da bizim orada olmamızı çok istiyor ama İsrail karşı çıkıyor. Beyaz Saray yönetimi İsrail’e baskı yapıyorlar, Türk askeri olsun diye. Çünkü ateşkesin garantörlerinden biri olarak bizim orada olmamız lazım. Biz olmazsak dünyanın sonu değil. Endonezya, Azerbaycan ve Pakistan gibi ülkelerin olması da bizim orada olmamızla aynı anlama gelir."

"Bizim birliklerimiz hazır. İhtiyaç olabilecek her türlü birliği hazırladık. 'Görev yapacak birlikler gelsin' dendiği anda biz modüler olarak bir birliği hemen oluştururuz. Ateşkes için en çok uğraşan, esir takasını koordine eden ülkelerden birinin Türkiye olduğu ortada iken sen 'Türk askeri gelmesin' diyemezsin. Bunu diyorsan bu misyonun başarıya ulaşmasını istemiyorsun, soykırıma devam etmek niyetindesin demektir."

İSRAİL'DE ALARM ZİLLERİ ÇALDI

The Jerusalem Post'a konuşan İsrail yorumcusu Tzvi Yecheskeli, Türkiye ve ABD arasındaki Gazze görüşmeleri sonrası şu iddiaları dile getirdi:

Türk güçleri hazırlıklarını tamamladı ve emir bekliyor. Şeride girecek herhangi bir Arap veya uluslararası güç Hamas’la karşı karşıya gelmeyecek.Türkleri, bölgeden ayrıldıktan yaklaşık yüz yıl sonra Gazze’ye getirmek tarihi bir hata olur."

İSRAİL’DE ENDİŞE: F-35 VE KAAN DENGESİ

Öte yandan Tel Aviv'de muhalif yayın yapan Haaretz’in analizinde ABD Başkanı Donald Trump’ın Türkiye’yi F-35 programına yeniden dahil etmekten söz ettiği hatırlatıldı.

Yazıda, İsrailli yetkililerin Suudi Arabistan'ın F-35 almasıyla hava üstünlüğünün zayıflayacağı endişesi taşıdığı, Türkiye'nin ise bu uçaklardan bazılarını almaya hazırlandığı ifade edildi.

Ayrıca Türkiye'nin Mısır ile Türk yapımı Kaan savaş uçağı satışı üzerine görüşmeler yürüttüğüne dikkat çekildi.

TRUMP–ERDOĞAN YAKINLAŞMASI İSRAİL’İ RAHATSIZ EDİYOR

Haaretz, Trump’ın Erdoğan’la son görüşmesinde Türkiye’nin Suriye politikasını övdüğünü ve önemli başarılar sağlandığını söylediğini yazdı.

Analizde, Erdoğan ve Trump’ın Suriye’nin tek merkezli bir ülke olarak geleceği konusunda da aynı çizgide olduğu yinelendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın da katıldığı Gazze toplantısı yapıldı

"TRUMP NETANYAHU'YU AZARLADI"

Trump’ın Golan Tepeleri’ndeki Beyt Cin operasyonu nedeniyle İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu azarlamasının Tel Aviv’de rahatsızlığa neden olduğunu yazıldı.

ARABULUCULUKTAN GARANTÖRLÜĞE: TÜRKİYE YENİ ROL ÜSTLENİYOR

Haaretz, ekim ayında Şarm El-Şeyh’te imzalanan “Kalıcı Barış ve Refah için Trump Bildirgesi”ne dikkat çekti. Bildirge, Trump ile birlikte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri tarafından imzalanmıştı.

Gazete, bu imza ile Türkiye’nin artık sadece arabulucu değil, Gazze planının “garantörlerinden biri” hâline geldiğini yazdı.

Haaretz’in sonucuna göre:

"Trump Ankara’nın planına ikna olursa, İsrail kendini yeni bir çatışma rotasında bulabilir. Bu kez İsrail’in elindeki kartlar, Erdoğan’ın elindekilerden daha zayıf olabilir."

YENİ MOSSAD BAŞKANI GOFMAN’IN TARTIŞMALI SENARYOSU

İsrail’de eleştirilerin hedefindeki bir diğer konu ise Netanyahu’nun yeni Mossad Başkanı olarak atadığı Roman Gofman.

Gofman’ın 2019’da Ulusal Güvenlik Koleji’nde yazdığı akademik çalışmada dikkat çeken bir senaryo yer alıyor:

İran nükleer silaha yaklaşırsa, İsrail nükleer silahı bölgeye yayma tehdidinde bulunacak.

ABD, Rusya ve Çin sürece dahil edilecek.

Her güç, Suudi Arabistan, Mısır veya Türkiye gibi kritik ülkelerden birini himayesine alarak bu ülkelere kontrollü nükleer transferi sağlayacak.

Böylece bölgede yeni çok kutuplu bir stratejik denge kurulacak.

Gofman’ın istihbarat geçmişi olmamasına rağmen Mossad’ın başına getirilmesi İsrail’de tartışmaların fitilini ateşledi.

