ABD Başkanı Donald Trump, Politico ile yaptığı geniş kapsamlı röportajda Türkiye’ye özel bir bölüm ayırdı. Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan için “Onunla her krizi hızlıca çözüyoruz. Türkiye güçlü bir ülke, güçlü bir ordu kurdu.” dedi. Trump, NATO içinde pek çok liderin Erdoğan ile iletişim kuramadığını, bu nedenle kendisinden devreye girmesini istediklerini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Politico muhabiri Dasha Burns ile yaptığı geniş röportajda Türkiye’yi NATO içindeki kilit oyuncu olarak tanımladı.

Trump, “Türkiye bir örnek. Erdoğan benim arkadaşım. Onunla bir sorun yaşadıklarında liderler benim aramamı istiyor çünkü onunla konuşamıyorlar.” dedi.

Trump sözlerini şöyle sürdürdü:

“Erdoğan zor biridir ama ben onu severim. Çok güçlü bir ülke kurdu, çok güçlü bir orduya sahip. Ben aradığımda her zaman çözüm buluruz.”

Trump itiraf etti: Erdoğan’la her krizi dakikalar içinde çözüyoruz

MADURO HAKKINDA: GÜNLERİ SAYILI

Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolás Maduro’yu hedef alarak çok sert konuştu:

"Onun günleri sayılı. Ülkesinin hapishanelerindeki insanları bize gönderdi. Çoğu katil, uyuşturucu baronu, akıl hastanelerinden kaçanlar. Bunlar soğukkanlı katiller. Ülkemize 11.888 katil gönderdiler. Onları buluyoruz, geri gönderiyoruz veya hapse atıyoruz."

Burns’ün “Venezuela’da Amerikan askerlerini görecek miyiz?” sorusuna Trump şu cevabı verdi:

"Bunun hakkında konuşmak istemiyorum."

Diğer yandan ABD Başkanı, Venezuela’dan gelen uyuşturucu trafiğine ilişkin operasyonları şöyle açıkladı:

"Teknelerde uyuşturucu çantaları açıkça görülüyor. Her tekneyi batırdığımızda ortalama 25 bin Amerikalının hayatını kurtarıyoruz. Çok yakında karada da vuracağız."

"UKRAYNA’DA DEMOKRASİ KALMADI, ARTIK SEÇİM YAPILMALI"

Trump, Ukrayna’da uzun süredir seçim yapılmadığını hatırlatarak sert bir çıkış yaptı:

"Bence evet. Seçim yapmanın zamanı geldi. Savaşı bahane ederek seçim yapmıyorlar ama Ukrayna halkı buna sahip olmalı. Belki Zelenskiy kazanır, bilmiyorum. Ama demokrasi diyorlar, bu noktada artık demokrasi değil."

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy’nin Rusya-Ukrayna savaşını bitirmeyi hedefleyen barış müzakerelerine yeterince ilgi göstermediğini belirterek, "Başkan Zelenskiy'nin teklifi henüz okumamış olması beni biraz hayal kırıklığına uğrattı" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı, ekibinin Putin ve Zelenskiy arasında barış için mekik dokuduğunu söyledi:

"Rusya çok daha güçlü. Asla olmaması gereken bir savaş. Ben başkan olsaydım bu savaş yaşanmazdı. Milyonlarca insan öldü. Bu savaş Üçüncü Dünya Savaşı’na dönüşebilirdi."

ZELENSKİY BELİRSİZLİĞİ: TEKLİFİ HENÜZ OKUMADI

Trump, Ukrayna liderinin son barış teklifini okumasının geciktiğini ileri sürdü:

"Dün itibarıyla Zelenskiy teklifi okumamıştı. Belki gece okumuştur. Danışmanları teklifi çok beğendi. Onun artık bunu okuması gerektiğini düşünüyorum."

"UKRAYNA KAYBEDİYOR"

Trump, Ukrayna’nın savaş alanında ağır kayıplar verdiğini söyledi:

"Topraklarının büyük bölümünü kaybettiler. Haritalara bakın. Bu bir zafer değil."

AVRUPA ELEŞTİRİSİ: "BAZILARI APTAL, BAZILARI ZAYIF. AVRUPA ÇÖKMEYE DOĞRU GİDİYOR

Trump, Avrupa Birliği ve Avrupa liderlerini sert ifadelerle eleştirdi:

"Avrupa birçok açıdan iyi iş çıkarmıyor. Çok konuşuyorlar ama üretmiyorlar. Göç politikaları felaket. Paris artık eskisi gibi değil. Londra’da belediye başkanı kötü bir iş çıkarıyor. Avrupa çürüyor."

Trump ayrıca ABD’nin yeni ulusal güvenlik stratejisinde yer alan “Avrupa içindeki karşıt hareketleri destekleme” maddesinin arkasında durdu.

NATO ÇIKIŞI: ERDOĞAN’LA BAŞA ÇIKAMIYORLAR, BENİ ARIYORLAR

Trump, NATO içinde Türkiye’nin önemini vurgularken Erdoğan’la ilişkisini yeniden gündeme getirdi:

"NATO bana Baba diyor. Türkiye gibi bir müttefik çok önemli. Erdoğan’la başa çıkamıyorlar, ben arayınca çözüyoruz."

FENTANİL SORUSU: VENEZUELA DA ÇOK UYUŞTURUCU GÖNDERİYOR

DEA’nın verilerine göre fentanilin Meksika kaynaklı olduğu hatırlatılınca Trump şu cevabı verdi:

"Evet, ama Venezuela da çok uyuşturucu gönderiyor. Fotoğraflara bakarsanız tekneler dolu."

HONDURAS ESKİ BAŞKANININ AFFI: HÜKÜMET SİLAH OLARAK KULLANILDI

Trump, uyuşturucu kaçakçılığından hüküm giyen eski Honduras lideri Juan Orlando Hernández’i affetmesini şöyle savundu:

"Onu tanımıyorum. Ama insanlar bunun Obama/Biden tarzı bir siyasi operasyon olduğunu söyledi. Hükümeti silah olarak kullandılar."

Öte yandan Trump, ABD ekonomisine verdiği not sorulunca şöyle cevapladı:

"A+. Hatta A+++++. Enerji fiyatları düştü, benzinin galonu bazı eyaletlerde 1,99 dolar. 18 trilyon dolar yatırım ülkeye giriyor."

SAĞLIK SİSTEMİ: SİGORTA ŞİRKETLERİNE PARA YOK, DOĞRUDAN HALKA VERMEK İSTİYORUM

Obamacare sübvansiyonlarının sona ereceği hatırlatılınca Trump şu çıkışı yaptı:

"Sigorta şirketlerine para yok. Parayı halka vereceğim, insanlar kendi sağlık sigortasını alacak. Demokratlar buna karşı çünkü sigorta şirketlerinin malı onlar."

PAPA ELEŞTİRİSİ SORULDU

Papa’nın göçmenlik politikalarını eleştirdiği iddiası sorulduğunda Trump:

"Görmedim. Duvarı eleştirdiler ama duvar harika oldu. Artık kimse yasadışı girmiyor."

Papa ile görüşebileceğini söyledi.

Doğum hakkı vatandaşlığı: “Bu dava köle bebekleri içindi, bugünle ilgisi yok”

Trump, ABD Yüksek Mahkemesi’nin tartıştığı doğum hakkı vatandaşlığı davası için:

"Bu dava aslında köle bebekleri içindi. Bugün başka ülkelerden gelen zengin insanların Amerika’ya adım atıp tüm ailesinin vatandaş olmasıyla ilgili değil."

TRUMP'IN RAKİBİ KİM OALCAK?

Yaşlı yargıçların emekliliği sorulunca:

“Umarım kalırlar. Demokratlar mahkemeyi 21 üyeye çıkarmak istiyor, bu korkunç olur.”

Cumhuriyetçi Parti’nin geleceği: “Benden sonra aynı koalisyonu kim kurar bilmiyorum”

Trump, partide kendisi kadar geniş koalisyon kuracak başka biri olup olmadığını bilmediğini söyledi:

“Bunu test etmeden bilemezsiniz. Umarım vardır.”

