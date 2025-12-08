ABD Başkanı Trump ve İsrail Başbakanı Netanyahu'nun 29 Aralık'ta Florida'daki Mar-a-Lago malikanesinde Gazze Şeridi'ndeki ateşkesin ikinci aşamasını görüşeceği belirtildi. Netanyahu'nun 28 Aralık ila 4 Ocak tarihleri arasında ABD'ye resmi bir ziyaret yapması bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin ikinci aşamasını görüşmek için 29 Aralık'ta bir araya geleceği bildirildi.

Yerel basında çıkan haberde, Netanyahu'nun 28 Aralık ila 4 Ocak tarihleri arasında ABD'ye resmi bir ziyaret planladığı belirtildi.

TRUMP MALİKANESİNDE AĞIRLAYACAK

Trump'ın 29 Aralık'ta Netanyahu'yu Florida'daki malikanesi Mar-a-Lago'da ağırlayacağı ifade edildi.

ATEŞKESİN İKİNCİ AŞAMASI MASADA OLACAK

Haberde, Trump-Netanyahu görüşmesinin ana gündemini Gazze Şeridi'nde varılan ateşkesin ikinci aşamasına geçiş sürecinin oluşturacağı kaydedildi.

İsrail basınında geçen haftalarda yer alan haberde, Trump yönetiminin Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasını yılbaşından önce açıklamak istediği belirtilmişti.

Netanyahu, dün Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile yaptığı ortak basın toplantısında Gazze'deki ateşkesin ikinci aşamasına "yakında geçilebileceğini" söylemişti.

Ateşkesin birinci aşamasının büyük oranda tamamlandığını söyleyen Netanyahu, Trump ile yapacağı görüşmede ateşkesin ikinci aşamasını ele alacaklarını belirtmişti.

