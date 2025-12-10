Netflix’in 87,2 milyar dolarlık satın alma hamlesine karşı Paramount’tan daha yüksek teklif geldi. Warner Bros. için süren rekabette Trump’ın açıklamaları süreci daha da kritik hâle getirdi.

MURAT ÖZTEKİN - Netflix’in ABD’nin en büyük stüdyolarından biri olan Warner Bros. Discovery’yi satın almak için 87,2 milyar dolarlık anlaşma yapması, “tekelleşme” ve “salonların kapanacağı” gerekçesiyle sinema dünyasında tartışmaya sebep olmuştu. Ancak Netflix’in satış anlaşmasına Hollywood’un bir diğer büyük stüdyosu Paramount’tan karşı hamle geldi.

Paramount, Warner Bros.’u hisse başına 30 dolar nakit karşılığında satın almak için teklifte bulunduğunu ve bunun 108,4 milyar dolarlık işletme değerine denk geldiğini ilan etti. Paramount’un teklifi, Warner Bros.’un tamamını kapsıyor ve hissedarlara Netflix’in teklifinden 18 milyar dolar daha fazla nakit sağlıyor.

TRUMP: HİÇBİRİ DOSTUM DEĞİL

Satışın neticesine etki etme gücü bulunan ABD Başkanı Donald Trump ise konuya dair bir açıklama yaptı.

Trump, Warner Bros. Discovery ile satın alma anlaşmasına varan Netflix ve şirketi almak için daha yüksek teklif veren Paramount’un dostu olmadığını söyledi. Ancak “doğru olanı yapmak istiyorum” diyerek sonuca tesir edeceğinin sinyalini verdi.

Paramount’un CEO’su David Ellison’ın Trump’a yakın bir isim olduğu düşünülüyor. ABD basınında Paramount’un söz konusu şirketi devralma çabalarına Trump’ın damadı Jared Kushner’ın özel sermaye şirketi aracılığıyla finansal destekçi olarak dâhil olduğu da belirtiliyor. Warner Bros.’u satın almak için devam eden rekabetin neticesi önümüzdeki günlerde belli olacak.

