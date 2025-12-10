Şarjda yer ve saate göre indirim
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Şarj Hizmeti Yönetmeliği’nde değişikliğe gidiyor. Düzenlemeye göre şirketlerin şarj hizmeti ücretlerinde esnek fiyatlandırmasına imkân tanınarak belirli saatlerde veya lokasyonlarda indirim yapılacak.
- Aracın şarj edilen konum ve yerel elektrik talebi, ücretin değişmesine sebep olacak.
- Yoğun talepli saatlerde (akşam) şarj fiyatları daha yüksek olacak.
- Düşük talepli saatlerde (gece) şarj fiyatları daha uygun olacak.
- Lisanslı şarj hizmeti sağlayıcılarının soket kapasitesi, coğrafi yayılımı ve çağrı merkezi zorunluluğu getirilecek.
- 1 Temmuz 2026'dan sonra otoyol ve devlet yollarında kurulacak DC şarj istasyonlarında kredi kartı entegrasyonu zorunlu olacak.
- Batarya doluluğu %85'in üzerine çıkan araçlarda şarj işlemi sonlandırılabilecek.
HABER MERKEZİ ANKARA - Mesela, büyük ve yoğun bir AVM’de aracını şarj eden bir elektrikli araç sahibi, yüksek talep sebebiyle daha yüksek bir tarifeden ücret öderken; daha sakin bir bölgede şarj hizmeti alan kullanıcı daha düşük bir ücret ödeyebilecek.
Elektrik tüketiminin yoğun olduğu akşam saatlerinde de tarifeler daha yüksek olurken, buna karşılık tüketimin azaldığı gece saatlerinde elektrikli araçlar daha uygun fiyatlarla şarj edilebilecek.
Ayrıca düzenlemeyle lisanslı şirketlerin belirli bir soket kapasitesine ve coğrafi yaygınlığa sahip olması ve çağırı merkezi zorunluluğu getiriliyor.
Bir diğer düzenlemeyle de 1 Temmuz 2026’dan sonra otoyol ve devlet yollarında kurulacak bütün DC şarj istasyonlarında en az bir adet kredi kartı entegrasyonu zorunlu olacak.
Düzenlemeyle batarya doluluğu yüzde 85’in üzerine çıkan araçlarda şarj işlemi sonlandırılabilecek.