Soket başına 9 elektrikli araç! Türkiye’nin şarj haritası hızla büyüyor

ALİ ÇELİK - Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayınlanan ağustos ayı ‘Şarj Hizmeti Piyasası Aylık İstatistikleri’ raporuna göre, ağustosta AC şarj soket sayısı yüzde 2,1 artışla 19 bin 284’e, DC şarj soket sayısı yüzde 3,7 artarak 14 bin 308’e ulaştı.

Bu sayede ağustos ayı itibarıyla toplam şarj soket sayısı, önceki aya göre yüzde 2,8 artışla toplamda 33 bin 592 adete yükselmiş oldu.

İSTANBUL ÖNDE

Şarj istasyonlarının sahip olduğu toplam kurulu güç, ağustosta önceki aya göre yüzde 3,7 artışla 2 bin 461 megavata ulaştırken, şarj istasyonlarının elektrik tüketim değeri ise 55,3 milyon kilovatsaata kadar çıktı. Bunun yüzde 63,8’i yeşil şarj istasyonlarından karşılanırken, geri kalan tüketim diğer istasyonlardan sağlandı. Şarj hizmetlerinde tüketim sıralamasında ise ilk sırayı 12 bin 285 MW ile İstanbul aldı. Bunu 5 bin 732 MW Ankara izlerken, üçüncü sıraya ise 3 bin 599 MW ile İzmir yer aldı.

EPDK’nın açıkladığı verilerine göre, temmuzda yollardaki 291 bin 775 olan elektrikli araç sayısı geçen ay yüzde 6,5 artışla 310 bin 668’e yükseldi.