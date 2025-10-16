Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
EPDK'dan yeni düzenleme! Elektrik kesintilerinde oluşan tazminat faturadan düşecek

- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Anadolu Ajansı

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yapılan yeni düzenlemeye göre elektrik kesintileri nedeniyle oluşan tazminatlar artık doğrudan tüketicilerin faturalarından düşürülecek.

EPDK'dan yapılan yazılı açıklamada, Elektrik Piyasasında Dağıtım ve Perakende Satış Faaliyetlerine İlişkin Kalite Yönetmeliğinde değişiklik öngören yönetmeliğin kabul edildiği ve Resmi Gazete’de yayımlanmak üzere Cumhurbaşkanlığı’na gönderildiği ifade edildi.

TÜKETİCİLERİN BAŞVURU YAPMASI GEREKMİYOR

Yeni sistem devreye alındığında elektrik dağıtım ve tedarik şirketlerinin ödemesi gereken toplam 1 milyar 610 milyon liralık tazminat, tüketicilerin herhangi bir başvuru yapmasına gerek kalmadan faturalarına yansıtılacak. Tüketiciler faturalarında tazminat türü, toplam tutar, faturada mahsuplaşan miktar ve varsa sonraki aylarda mahsuplaşacak tutar gibi detaylara ulaşabilecek.

EPDK'dan yeni düzenleme! Elektrik kesintilerinde oluşan tazminat faturadan düşecek - 1. Resim
EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz

EPDK BAŞKANI'NDAN AÇIKLAMA

Açıklamada görüşlerine yer verilen EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, kararın tüketicinin korunması ve hizmet kalitesinin artırılması açısından kritik bir adım olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

"EPDK olarak vatandaşlarımızın haklarının zayi edilmesine izin vermeyiz. Kararımızın ilgili şirketler tarafından nasıl uygulandığını, ödemelerin zamanında ve eksiksiz yapılıp yapılmadığını yakından takip edeceğiz. Kurumumuzun aldığı bu karar, sektörün hizmet kalitesinin artırılmasına da büyük katkı sağlayacak."

Uygulamaya göre, kentsel dağıtım bölgelerinde 10 saati, kent altı dağıtım bölgelerinde 11 saati ve kırsal dağıtım bölgelerinde 12 saati aşan kesintiler uzun süreli kesinti tazminatı hakkı doğuruyor.

EN YÜKSEK TAZMİNAT 6 BİN 647 TL

2025 yılı tazminat rakamları ise şu şekilde:

"160 kilovolt amper (kVA) altı mesken aboneleri: 554 lira, 160 kVA altı diğer aboneler: 1107 lira, 160-630 kVA arasındaki kullanıcılar: 3 bin 323 lira, 630 kVA üzerindeki kullanıcılar: 6 bin 647 lira."

Kaynak: Anadolu Ajansı

