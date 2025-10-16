Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Enerji piyasalarına şeffaflık geliyor! Manipülasyon yapanlara 20 milyon lira ceza

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasında güveni artırmayı amaçlayan yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), enerji piyasasında güveni artırmayı amaçlayan yeni bir yönetmelik taslağı hazırladı.

Taslağa göre, piyasalarda bilgiye eşit erişim için Enerji Piyasaları İşletme AŞ (EPİAŞ) tarafından “Dâhili Bilgi Platformu” ve “Şeffaflık Platformu” kurulacak. Bu sistemlerde, üretim-tüketim kapasitesi, iletim durumu ve tesis arızaları gibi fiyatları etkileyen bilgiler kamuoyuna duyurulacak. EPİAŞ, veri güvenliğini sağlayacak; ticari sır veya rekabeti bozabilecek veriler paylaşılmayacak.

HANİ DURUMLAR MANİPÜLASYON KABUL EDİLECEK?

Arz, talep ve fiyatlar üzerinde yanlış veya yanıltıcı sinyaller vererek piyasayı yönlendirmeye çalışanlar manipülasyon yapmış kabul edilecek.

Bu kapsamda, enerji ve çevre ürünleriyle ilgili önemli bilgileri zamanında açıklamayan piyasa katılımcıları 2 milyon lira, bu bilgileri kendi çıkarı için kullanan veya yanlış-yanıltıcı işlemlerle arz-talep dengesini bozan katılımcılar ise 20 milyon liraya kadar cezalandırılacak. Eğer bu fiiller sonucu menfaat elde edilmiş veya zarar oluşmuşsa, ceza miktarı menfaat veya zararın iki katından az olamayacak.

Ayrıca taslak, EPİAŞ ve Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) bünyesinde “piyasa gözetim birimleri” kurulmasını öngörüyor. Bu birimler, şüpheli durumları tespit ederek EPDK’ya bildirmekle yükümlü olacak. Yönetmelik, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.

