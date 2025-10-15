Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > BlackRock, Nvidia ve Microsoft'tan dev satın alım! 40 milyar doları gözden çıkardılar

BlackRock, Nvidia ve Microsoft'tan dev satın alım! 40 milyar doları gözden çıkardılar

Kaynak: AFP
- Güncelleme:
BlackRock, Nvidia ve Microsoft&#039;tan dev satın alım! 40 milyar doları gözden çıkardılar
Ekonomi Haberleri  / AFP

Microsoft ve Nvidia'nın kurucu ortakları arasında yer aldığı Yapay Zeka Altyapı Ortaklığı, Abu Dabi merkezli MGX ve dünyanın en büyük şirketi olarak gösterilen varlık fonu şirketi BlackRock'un Global Infrastructure Partners birimi tarafından oluşturulan konsorsiyum, yaklaşık 40 milyar dolar değerindeki veri merkezi şirketi Aligned Data Centers'ın tüm hisselerini satın alacağını açıkladı.

Dünyanın en büyük şirketi olarak gösterilen varlık yönetimi şirketi BlackRock’un öncülük ettiği, içinde çip devi Nvidia ve Microsoft’un da yer aldığı bir konsorsiyum, veri merkezi şirketi Aligned Data Centers’ı, Avustralyalı finans grubu Macquarie’den yaklaşık 40 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Bu anlaşma, teknoloji sektörünün çipler, sunucular ve yapay zeka için gerekli işlem gücü sağlayan veri merkezleri dâhil olmak üzere yapay zekâ altyapısına yönelik doymak bilmez iştahının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

BlackRock, Nvidia ve Microsoft'tan dev satın alım! 40 milyar doları gözden çıkardılar - 1. Resim

DEV ORTAKLIKTA 40 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

2013 yılında kurulan Aligned, ABD, Meksika, Brezilya, Şili ve Kolombiya’da faaliyet gösteriyor ve 5 gigawatt’ı aşan bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Macquarie, Teksas merkezli şirkete ilk olarak 2018 yılında bağlı kuruluşu Macquarie Asset Management aracılığıyla ortak olmuş, 2020’de ise yatırımlarını artırmıştı.

Satın alımı gerçekleştiren konsorsiyum; BlackRock, Birleşik Arap Emirlikleri’nin egemen teknoloji fonu MGX ve BlackRock, MGX, Nvidia ve Microsoft’un yer aldığı 2024’te kurulan Yapay Zekâ Altyapı Ortaklığı (AIP)’nden oluşuyor.

BlackRock, Nvidia ve Microsoft'tan dev satın alım! 40 milyar doları gözden çıkardılar - 2. Resim

100 MİLYAR DOLARLIK PLAN

AIP, 30 milyar dolar doğrudan yatırım toplamayı ve borçlanma yoluyla 100 milyar dolarlık yatırım kapasitesine ulaşmayı planlıyor.

Ortaklar, hisse dağılımına ilişkin detayları açıklamazken, satın almanın 2026’nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

MGX CEO’su ve AIP Başkan Yardımcısı Ahmed Yahia Al Idrissi, “Yapay zekânın ekonomilerimizi kökten yeniden şekillendireceği ve büyümeyi hızlandıracağı yeni bir çağa giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

BlackRock CEO’su ve AIP Başkanı Larry Fink ise satın almanın, “müşterilerine yapay zekâ büyümesinden doğrudan faydalanma fırsatı sunduğunu” belirtti.

Kaynak: AFP

İstanbul’da arızalı asansör ve merdivenler Meclis gündeminde: AK Parti soru bombardımanına tuttu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Maliyetler katlandı, çikolata fiyatlarında yaklaşan kriz! Üretici zor durumda - EkonomiMaliyetler katlandı, çikolata fiyatlarında yaklaşan kriz!'Ezber bozan' trende hazır olun! Ne altın, ne dolar... İslam Memiş 2026 bombasını patlattı - Ekonomiİslam Memiş 2026 bombasını patlattıKanun teklifi TBMM'de kabul edildi!: Aidat alınmayacak, önceki dönem borçları silinecek - EkonomiAidat alınmayacak, önceki dönem borçları silinecekBorsa İstanbul yükselişle kapattı! Altın yeni rekora koşuyor - EkonomiBorsa İstanbul yükselişle kapattı!Türkiye ile Çin arasında imzalar atıldı! İhracatın önü açılacak - EkonomiTürkiye ile Çin arasında imzalar atıldı!2. Dünya Savaşı'ndan bu yana ilk! Dünya borç krizine koşuyor - EkonomiDünya borç krizine koşuyor!
Sonraki Haber Yükleniyor...