BlackRock, Nvidia ve Microsoft'tan dev satın alım! 40 milyar doları gözden çıkardılar

Dünyanın en büyük şirketi olarak gösterilen varlık yönetimi şirketi BlackRock’un öncülük ettiği, içinde çip devi Nvidia ve Microsoft’un da yer aldığı bir konsorsiyum, veri merkezi şirketi Aligned Data Centers’ı, Avustralyalı finans grubu Macquarie’den yaklaşık 40 milyar dolara satın almaya hazırlanıyor.

Bu anlaşma, teknoloji sektörünün çipler, sunucular ve yapay zeka için gerekli işlem gücü sağlayan veri merkezleri dâhil olmak üzere yapay zekâ altyapısına yönelik doymak bilmez iştahının yeni bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

DEV ORTAKLIKTA 40 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM

2013 yılında kurulan Aligned, ABD, Meksika, Brezilya, Şili ve Kolombiya’da faaliyet gösteriyor ve 5 gigawatt’ı aşan bir kapasiteye ulaşmayı hedefliyor.

Macquarie, Teksas merkezli şirkete ilk olarak 2018 yılında bağlı kuruluşu Macquarie Asset Management aracılığıyla ortak olmuş, 2020’de ise yatırımlarını artırmıştı.

Satın alımı gerçekleştiren konsorsiyum; BlackRock, Birleşik Arap Emirlikleri’nin egemen teknoloji fonu MGX ve BlackRock, MGX, Nvidia ve Microsoft’un yer aldığı 2024’te kurulan Yapay Zekâ Altyapı Ortaklığı (AIP)’nden oluşuyor.

100 MİLYAR DOLARLIK PLAN

AIP, 30 milyar dolar doğrudan yatırım toplamayı ve borçlanma yoluyla 100 milyar dolarlık yatırım kapasitesine ulaşmayı planlıyor.

Ortaklar, hisse dağılımına ilişkin detayları açıklamazken, satın almanın 2026’nın ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

MGX CEO’su ve AIP Başkan Yardımcısı Ahmed Yahia Al Idrissi, “Yapay zekânın ekonomilerimizi kökten yeniden şekillendireceği ve büyümeyi hızlandıracağı yeni bir çağa giriyoruz.” ifadelerini kullandı.

BlackRock CEO’su ve AIP Başkanı Larry Fink ise satın almanın, “müşterilerine yapay zekâ büyümesinden doğrudan faydalanma fırsatı sunduğunu” belirtti.