Yapay zeka savaşını değiştirecek hamle: Nvidia’dan OpenAI’a 100 milyar dolarlık yatırım

ABD merkezli çip üreticisi Nvidia, yapay zekâ sohbet robotu ChatGPT’nin geliştiricisi OpenAI ile kurduğu stratejik ortaklık kapsamında şirkete 100 milyar dolara kadar yatırım yapacağını duyurdu.

Nvidia’dan yapılan açıklamada, ortaklık çerçevesinde OpenAI’ın bir sonraki nesil yapay zekâ modellerini eğitmek ve çalıştırmak için en az 10 gigawattlık Nvidia sisteminin devreye alınacağını belirten iyi niyet mektubunun imzalandığı ifade edildi. Açıklamada, veri merkezi ve enerji kapasitesini desteklemek için Nvidia’nın sistemleri devreye girdikçe OpenAI’a yapılacak yatırımın 100 milyar dolara kadar ulaşabileceği kaydedildi. İlk aşamanın 2026’nın ikinci yarısında faaliyete geçirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Ortaklık kapsamında OpenAI, yapay zekâ fabrikalarının büyüme planlarında Nvidia’yı tercih edilen stratejik ortak olarak konumlandıracak ve iki şirketin yazılım yol haritaları uyumlu hale getirilecek. Nvidia, OpenAI ile kurduğu bu yeni stratejik işbirliğinin, Microsoft, Oracle, SoftBank ve Stargate gibi mevcut ortaklıkları tamamlayıcı nitelikte olduğunu ve insanlık yararına genel yapay zekâ geliştirme misyonunu da destekleyeceğini vurguladı.

Nvidia Üst Yöneticisi (CEO) Jensen Huang, ortaklığa ilişkin değerlendirmesinde, “Nvidia ve OpenAI, 10 yıldır birbirini ileriye taşıyor. ChatGPT’nin atılımından bu yana geldiğimiz nokta, şimdi 10 gigawattlık altyapıyla yeni bir zeka çağını başlatacak” ifadelerini kullandı.

OpenAI CEO’su Sam Altman ise, geleceğin ekonomisinin temelinin bilgi işlem altyapısı olduğunu vurgulayarak, “Nvidia ile hem yeni atılımlar gerçekleştirecek hem de bunları geniş ölçekte insanlara ve işletmelere ulaştıracağız” dedi.

Ortaklığa dair detayların önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor. Yapılan açıklamalar, yapay zekâ teknolojilerinin hem ekonomik hem de teknolojik boyutta hızla büyümeye devam edeceğini gösteriyor.