Yapay zekâ ile gelen 10 büyük tehdit

ÖMER TEMÜR - Yapay zekâ her ne kadar hayatımızı kolaylaştırsa da büyük riskleri de beraberinde getiriyor. Türkiye Yapay Zekâ İnisiyatifi (TRAI) tarafından hazırlanan “Yapay Zekâ Risk Raporu”nda 10 temel risk başlığıyla hem tehditler hem de çözüm önerileri detaylı biçimde değerlendirildi.

Raporda yapay zekânın en büyük riskleri şöyle sıralanıyor:

Otonom silahların kullanımı, işsizlik ve ekonomik eşitsizlik, veri gizliliği ihlalleri, yapay zekâda yanlılık, karar verme süreçlerinde şeffaflık eksikliği, sahte içerik üretimi ve bilgi kirliliği, yönetilemez veya kendini geliştiren YZ senaryosu, insan kabiliyetlerinin ve bağımsızlığının zayıflaması, siber güvenlik tehditleri, enerji tüketimi ve çevreyle ilgili etkiler.