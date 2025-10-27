Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Teknoloji dünyası ayaklandı! 183 milyon e-posta ve şifre ele geçirildi

Nisan ayında gerçekleşen bir güvenlik ihlali sonucu yaklaşık 183 milyon e-posta hesabının ele geçirildiği açıklandı. Siber uzman Troy Hunt, hem e-posta adreslerinin hem de şifrelerin sızdırıldığını belirterek, "Aklınıza gelebilecek her sağlayıcıdan (Outlook, Yahoo...) veri var; ancak Gmail daha büyük bir yer tutuyor" dedi.  

Dijital dünya, nisan ayında yaklaşık 183 milyon e-posta ve şifrenin ele geçirilmesiyle ayaklandı. 

İhlal edilen veriler arasında 183 milyon adet e-posta adresi, bunların girildiği internet siteleri ve kullanılan şifreler yer alıyor. Öte yandan Amazon, eBay, Netflix gibi platformlarda kullanılan şifrelerin de çalındığı bildiriliyor. 

"BİR KEZ ELE GEÇİRİLDİKTEN SONRA ÇOĞALTILIR"

Avustralyalı siber uzman Troy Hunt, yaklaşık 3,5 terabaytlık verinin çalındığını belirterek "Bu olay yalnızca ihlal değil, kötü amaçlı yazılımlar aracılığıyla oluşturulmuş bir hırsızlık." dedi. 

Hunt, "Kötü niyetli kişiler verilerinizi bir kez ele geçirdikten sonra, bu veriler çok sayıda kanal ve platform aracılığıyla tekrar tekrar çoğaltılır." ifadelerinde bulundu. 

Milyonlarca kullanıcıyı ayaklandıran olay, sosyal medyada da geniş yankı buldu. Verilerinin çalınıp çalınmadığını öğrenmek isteyen kullanıcılar, sorularına cevap ararken siber uzman Hunt, bunu kontrol etmenin basit bir yolu olduğunu bildirdi.

  • İhlal bilgilerini paylaşan Have I Been Pwned sitesindeki ilgili bölüme e-posta adresinizi girerek çalınıp çalınmadığını kolaylıkla görebilirsiniz. 

Microsoft, servislerinde yaşanan erişim sorununun düzeldiğini bildirdi

ŞİFRELERİN ÇALINMAMASI İÇİN NE YAPILMALI?

Söz konusu durumun bir daha yaşanmaması için uyarılarda bulunan siber güvenlik uzmanı Graham Cluley "Farklı hesaplarınızda aynı parolayı kullanmayın. Bir şifre yöneticisiyle her hesap için güçlü ve benzersiz şifreler oluşturun" dedi. Cluley, mümkün olan her yerde iki faktörlü kimlik doğrulamanın (2FA) etkinleştirilmesi gerektiğini vurguladı. Cluley ayrıca "Güçlü bir parola en az 16 karakter uzunluğunda olmalı ve büyük ve küçük harflerin yanı sıra sayılar ve semboller içermelidir." ifadelerinde bulundu. 

Olaya ilişkin soruşturma sürerken siber suçluların kimliği henüz belirlenemedi.

