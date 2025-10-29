Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Gören eski günlere gidiyor! 1979 model aracını ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne benzetti

Çiçek Abbas, Minibüs, Ordu, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Ordu’nun Fatsa yaşayan Emrah Göl, 1979 model minibüsünü ‘Çiçek Abbas’ filmindeki araca benzetti. Restore edilen aracı görenlerin ilgisini çekiyor. "Gören herkes o eski günlere gidiyor" diyen Göl, "Bu araba sadece bir araç değil, bir dönemin simgesi. " dedi.

Yeşilçam filmlerini çok seven Göl, bir süre önce satın aldığı aracını hayranı olduğunu 1982 yapımı Çiçek Abbas filmindeki meşhur kırmızı minibüse benzetmeye karar verdi. Filmden esinlenerek restore edilen 1979 model araç, Fatsa sokaklarında adeta geçmişe bir yolculuk yaşatırken, insanların da dikkatini çekiyor.

Gören eski günlere gidiyor! 1979 model aracını ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne benzetti - 1. Resim

"BU ARABA BİR DÖNEMİN SİMGESİ" 

Aracı belirli bir oranda restore ederek filmdeki araca benzetmeye çalıştıklarını, yine de yapılacak olan işlemlerinin olduğunu söyleyen Emrah Göl, "Gören herkes o eski günlere gidiyor. Bilindiği gibi Çiçek Abbas filminde oynamış bir araç, o yüzden bu şekilde restore ettik ve o günleri yaşatmaya çalışıyoruz. Bu araba sadece bir araç değil, bir dönemin simgesi. Fatsa sokaklarında geçmişi yeniden yaşatmak istedik" dedi.

Gören eski günlere gidiyor! 1979 model aracını ‘Çiçek Abbas’ minibüsüne benzetti - 2. Resim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Türk bayrağı yere düşmesin diye siper oldular! Gündem olan videonun yıldızı konuştuSurvivor 2026 kadrosuna sürpriz isim! Acun Ilıcalı üçüncü yarışmacıyı açıkladı
