Mağaradan restorana uzanan kurtuluş: Antalya'da iki genç ekipleri alarma geçirdi

Mağaradan restorana uzanan kurtuluş: Antalya'da iki genç ekipleri alarma geçirdi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Mağaradan restorana uzanan kurtuluş: Antalya&#039;da iki genç ekipleri alarma geçirdi
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Antalya’da kürek sörfü keyfi faciaya dönüşüyordu. Havanın aniden kötüleşmesiyle falezlerdeki mağaraya sığınan 2 kişi, 6 saat mahsur kaldı. Dev dalgalar ve fırtınaya rağmen film sahnelerini aratmayan operasyonda deniz polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri gençleri bir restoranın bahçesindeki geçitten halatla kurtardı.

Antalya'da SUP board (kürek sörfü) keyfi kötü bitti. Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi'ndeki olay ekipleri harekete geçirdi. İsmi öğrenilemeyen biri kadın 2 kişi, öğle saatlerinde SUP board (kürek sörfü) yapmak için denize açıldı.

MAĞARAYA SIĞINDILAR

Havanın kötüye gittiğini fark eden gençler falezlerdeki mağaraya sığındı. Burada bir süre havanın düzelmesini bekleyen gençler, saat 17.30 sonrası sağanak ve rüzgarın arttığını fark edince durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından olay yerine Deniz Polisi, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Restoranın bahçesinden mağaraya uzanan kurtuluş: Antalya'da iki genç ekipleri alarma geçirdi - 1. Resim

YÜZEREK GENÇLERE ULAŞTI

Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne Bağlı Gemi Adamları ekipleri, hava koşullarından dolayı mağaraya botla giremese de, bir kurbağa adam dev dalgalar olmasına karşın yüzerek mağaraya ulaştı.

Ardından mahsur kalan kadına üşümemesi için polis dalgıç kıyafeti veren kurbağa adam, kara ekipleri ulaşıncaya kadar da gençlere refakat etti.

Restoranın bahçesinden mağaraya uzanan kurtuluş: Antalya'da iki genç ekipleri alarma geçirdi - 2. Resim

RESTORANIN BAHÇESİNDE FİLM GİBİ OPERASYON

Kara ekipleri de falezlerden mahsur kalan gençlere ulaşmak için çalışma başlattı. Ekipler, Atatürk Parkı içerisinde yer alan bir restoranın bahçesindeki merdivenli geçidin olduğu bildirilmesi üzerine kurtarma çalışmaları için bu bölüme yoğunlaştı.

Restoranın bahçesinden mağaraya uzanan kurtuluş: Antalya'da iki genç ekipleri alarma geçirdi - 3. Resim

Yaklaşık 25 metre yükseklikten mağaranın bulunduğu alana 10 metre kadar gelebilen ekipler, buradan da halat yardımıyla gençlerin bulunduğu alana indi.

Restoranın bahçesinden mağaraya uzanan kurtuluş: Antalya'da iki genç ekipleri alarma geçirdi - 4. Resim

Güvenlik önlemleri alınarak halata bağlanan gençler, kontrollü bir şekilde geçidin yer aldığı restoran bahçesinden çıkartıldı.

Restoranın bahçesinden mağaraya uzanan kurtuluş: Antalya'da iki genç ekipleri alarma geçirdi - 5. Resim

YAŞADIKLARINI ANLATTILAR

Kurtarılan gençlerden biri, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saat 12.00-13.00 gibi denizde hava kötüleşmeye başlamıştı. Mağaraya sığındık. İlk başta tedbir amaçlı çıkmadım suya. Birkaç defa çıkmayı denedik ama olmadı. 4-5 saat oldu belki 6 saat olmuştur. Sağlık durumumuz iyi" dedi.

