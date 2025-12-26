Türkiye Gazetesi
Amazonlarda nehre düştü: Çocuğu piranalar yedi
Brezilya’nın Amazonas eyaletinde iki yaşındaki Clara Vitoria, Coari şehrindeki evlerinin yakınlarında nehre düştü.
Bir çocuk, nehirdeki piranaların saldırısı sonucu öldü.
- Çocuk, evin etrafında çit bulunmadığı için evden uzaklaştı.
- Anne ve babası bir anlık dikkatsizliğinde çocuğun bir yüzer yapıdaki çukurdan suya düşmesiyle can verdi.
- Ailenin çocuğu beş dakika sonra bulduğu, ancak bu sürenin piranalar tarafından parçalanarak öldürülmesine yettiği belirtildi.
- Çocuğun cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırıldı.
- Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.
Çocuk, nehirdeki piranaların saldırısı sonucu feci şekilde can verdi. Polis, evin etrafında çit bulunmadığını, anne ve babasının bir anlık dikkatsizliği sonucu evden uzaklaşan çocuğun bir yüzer yapıdaki çukurdan suya düştüğünü bildirdi.
Ailenin çocuklarını nehre düştükten sadece beş dakika sonra bulduğu ama bu sürenin çocuğun piranalar tarafından parçalananarak öldürülmesine yettiği aktarıldı. Clara’nın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
