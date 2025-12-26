Brezilya’nın Amazonas eyaletinde iki yaşındaki Clara Vitoria, Coari şehrindeki evlerinin yakınlarında nehre düştü.

Çocuk, nehirdeki piranaların saldırısı sonucu feci şekilde can verdi. Polis, evin etrafında çit bulunmadığını, anne ve babasının bir anlık dikkatsizliği sonucu evden uzaklaşan çocuğun bir yüzer yapıdaki çukurdan suya düştüğünü bildirdi.

Ailenin çocuklarını nehre düştükten sadece beş dakika sonra bulduğu ama bu sürenin çocuğun piranalar tarafından parçalananarak öldürülmesine yettiği aktarıldı. Clara’nın cansız bedeni otopsi için adli tıp kurumuna kaldırılırken olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

